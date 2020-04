Idretten trosset koronaforbudet – så kom det en telefon fra «øverste hold»

Kampsportgiganten UFC ønsket å arrangere konkurranser til tross for spredningen av koronaviruset. Til slutt ble foten satt ned.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Dana White er president i Ultimate Fighting Championship. Foto: John Locher / AP

Det har vært en svært travel uke for Dana White, den øverste sjefen av Ultimate Fighting Championship (UFC).

UFC er verdens største MMA-organisasjon og kampsportens svar på Champions League. Hver uke blir stevnene sett av flere millioner seere på USAs største sportskanal, ESPN.

Den siste tiden har White og UFC havnet i medienes søkelys for å ha trosset koronaforbudet. Sjefen forsøkte å gjøre alt i sin makt for å la et av årets største arrangementer, som i utgangspunktet skulle arrangeres 18. april, gå som planlagt. På grunn av spredningen av koronaviruset ble stevnet først flyttet fra New York.

Løsningen ble å legge stevnet til et kasino i California. Kasinoet ligger i et indianerreservat, noe som betyr at kampsportgiganten hadde kommet seg utenom den amerikanske idrettskommisjonenes forbud mot kampsport under koronakrisen.

Da alt så ut til å være løst, kom kontrabeskjeden sent natt til fredag: Alle UFC-arrangementer utsettes på ubestemt tid, inkludert gigantstevnet i april.

– I dag fikk vi en telefon fra øverste hold hos Disney og ESPN. De ba meg trappe ned og ikke arrangere dette, sier White til ESPN.

Conor McGregor er MMA-sportens største stjerne. Foto: MIKE BLAKE / REUTERS

– Veldig kontroversielt

Oppbyggingen til stevnet gikk alt annet enn smertefritt. Tidligere denne uken ble det kjent av Khabib Nurmagomedov, verdensstjernen Conor McGregors argeste rival, hadde trukket seg fra hovedkampen mot Tony Ferguson.

Russeren, som til daglig bor i Dagestan, hadde ikke mulighet til å komme seg til USA på grunn av flyforbudet i Russland. Dermed hadde en annen motstander, Justin Gaethje, blitt kastet inn i hovedkampen på kun få ukers varsel.

Da det ble kjent, gikk UFC ut og annonserte alle kampene som skulle arrangeres 18. april. Samtidig kunngjorde White at han hadde sikret seg en privat øy. Der skulle han etter planen arrangere kamper for utøvere som ikke er bosatt i USA de kommende ukene.

– Det er veldig mange som er sinte for dette. Hele greia er veldig kontroversiell. Det er umulig å holde distanse til noen i et bur. De ligger på hverandre og nærmest svetter i hverandres munn, sa den velkjente UFC-kommentatoren Joe Rogan i sin egen podkast.

Jack Hermansson bor og trener i Oslo. Han skulle i utgangspunktet gå kamp 2. mai. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Norsk utøver lever i usikkerheten

Jack Hermansson trener på Frontline Academy på Majorstuen i Oslo. 31-åringen flyttet fra Sverige til den norske hovedstaden for 13 år siden.

Nå konkurrerer han i UFC under norsk flagg. I utgangspunktet skulle han møte den tidligere tittelholderen Chris Weidman 2. mai, men nå er alle arrangementene utsatt på ubestemt tid.

– Vi prøver å få det til å skje. Foreløpig er det flyforbud frem til 14. april i Norge, så får vi se. Det er en del som må i boks før man vet 100 prosent at det skjer, sa Hermansson torsdag ettermiddag – før kontrabeskjeden kom natt til fredag.

For kampsportsutøveren har det vært en vanskelig periode. På én side er han avhengig av å gå kamper for å få inntekt, men samtidig ser han at det ikke er det lureste å arrangere idrettsarrangementer på dette tidspunktet.

– Det er litt vanskelig. Jeg har selv ikke gått kamp på et halvt år. Det blir lang tid uten å få lønn. For meg som idrettsutøver er det ikke mye økonomisk støtte å få heller, fortalte han.

– Jeg hadde ikke hatt noe imot at UFC fulgte anbefalingene. Men jeg velger å være med på «showet». Jeg kan være enig i at det kanskje ikke er så lurt, men sånn er det.