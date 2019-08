FC København røk ut for Røde Stjerne.

Ståle Solbakken får ikke noe nytt mesterligaeventyr med FC København i høst. FCK misbrukte to matchballer og tapte for Røde Stjerne på straffespark etter 1-1.

Dame N'Doye hadde avansementet på foten da han tok straffespark på stillingen 3-3 etter at gjestene fra Serbia hadde misset tre ganger og hjemmelaget to, men keeper Milan Borjan reddet. Karlo Bartolec hadde samme sjanse da han skjøt etter at gjestene misset igjen, men heller ikke han fikk ballen i mål.

Først på stillingen 7-6 til Røde Stjerne falt avgjørelsen, da Jonas Wind tok straffespark for annen gang. Første gang scoret han, annen gang misset han.

Rett før hadde Sten Grytebust mestret nervepresset og scoret på straffespark da en miss av den norske landslagskeeperen ville sendt FCK ut. Han utsatte bare nedturen.

Med seier ville FC København vært UEFA-gruppespill for 13. gang på de 14 siste sesongene. Grytebust får litt kritikk på danske nettsteder for nølende spill rett før 0-1-scoringen. Dame N'Doye utlignet like før pause.

Det sto seg til full tid og gjennom ekstraomgangene, foran 29.872 tilskuere i Parken. Også den første kampen i Beograd endte 1-1.

Dramatisk

Røde Stjerne fikk Nemanja Milutovic utvist etter 54 minutter og slet i undertall i nesten en times spill, men også FCK måtte avslutte med ti mann. Innbytter Pep Mas Jaune fikk sitt annet gule kort i det 112. minutt. Det ble totalt delt ut 11 gule kort i kampen.

Begge lag misbrukte fire av sine sju første straffespark. Deretter satte Røde Stjerne sine fire neste i mål. FCK svarte tre ganger, men så misset Wind.

I stedet for omspill om mesterligaplass mot Young Boys må FCK møte Riga eller HJK i kamper om europaligaspill. Dersom det blir nordisk deltakelse i mesterligaen i høst, blir det ved Rosenborg.

Celtic-tap

Også for Kristoffer Ajer og Celtic ble tirsdagen en brutal nedtur Laget ledet både 2-1 og 3-2 hjemme mot rumenske Cluj og ville med seier tatt seg videre, men Billel Omrani satte inn 3-3 i det 80. minutt med sitt annet mål for kvelden, og dermed var gjestene foran på bortemålsregelen.

Sju minutter på overtid gjorde innbytter George Tucudean kvelden helsvart for Celtic da han ga Cluj 4-3-seier. Celtic kommer ikke til mesterligaen og må slå taperen av AIK og Sheriff Tiraspol om en plass i europaligaen.

Ajer spilte hele kampen for Celtic.

Elabdellaoui videre

Omar Elabdellaoui var lagkaptein da hans Olympiakos tok seg til avgjørende runde ved å slå tyrkiske Basaksehir 2-0 hjemme og 3-0 sammenlagt. Ruben Semedo og Mathieu Valbuena scoret målene i 2. omgang.

Elabdellaoui spilte hele kampen og pådro seg et gult kort. Fredrik Gulbrandsen spilte det siste kvarteret som innbytter for Basaksehir, men kunne ikke hindre at laget må over i europakvalifiseringen.

Tokmac Nguen spilte fra start for Ferencvaros mot Rosenborgs neste motstander Dinamo Zagreb, men ble byttet ut snaut halvveis i 2. omgang på vei mot 0-4-tap på hjemmebane.

