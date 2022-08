Jonatan Braut Brunes klar for Strømsgodset – besto medisinsk sjekk onsdag

Jonatan Braut Brunes har sagt ja til å skrive under for Strømsgodset og har bestått den medisinske testen i drammensklubben, ifølge VGs opplysninger.

TOPPSCORER: Jonatan Braut Brunes har hamret inn mål for Start denne sesongen.

LSK mottar flere millioner kroner fra Strømsgodset for å slippe Braut Brunes halvannet år før kontraktens utløpsdato. VG får opplyst at jærbuen, som er Manchester City-spiss Erling Braut Haalands søskenbarn, besto en medisinsk undersøkelse i Drammen onsdag ettermiddag.

VG meldte i helgen at kun formaliteter gjensto før overgangen var i boks. Onsdag morgen skrev Drammens Tidende at det var enighet om en overgang for spissen. Nå har han altså ifølge VGs opplysninger bestått den medisinske sjekken.

Braut Brunes scoret 12 mål på 15 seriekamper for Start før Lillestrøm avbrøt låneavtalen med sørlendingene forrige uke. Grunnen var at LSK var i dialog med Strømsgodset om et salg. Drammenserne solgte nylig Lars-Jørgen Salvesen (26) til Bodø/Glimt for rundt 10 millioner kroner, og har sett seg ut Braut Brunes som spissens erstatter.

21-åringens siste kamp for Start var mot Mjøndalen søndag for 10 dager siden. Den siste tiden har Braut Brunes slitt med sykdom, noe som har holdt ham på sidelinjen, men han er stadig toppscorer i Obos-ligaen etter å ha vært på lån hos Start fra Lillestrøm.

Lars-Jørgen Salvesen er på sin side klar for nye oppgaver:

VG skrev i slutten av mai at det trolig ville bli en overgang for Braut Brunes i sommer. Da bekreftet sportssjef i Lillestrøm Simon Mesfin at de hadde registrert interesse for angriperen.

– Det er alltid kjekt at det er interesse. Det betyr at du har gjort noe riktig. Men nå er fokuset mitt på å prestere for Start og hjelpe dem så mye som mulig, sa Braut Brunes til VG den gangen.

Bryne-karen har blant annet scoret to hat trick i Obos-ligaen denne sesongen.

