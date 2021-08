Gjert varsler verdensrekordforsøk: – Jeg tror vi kan se 3.25

TOKYO (VG) Eventyret Jakob Ingebrigtsen (20) fortsetter med angrep på Hicham El Guerroujs legendariske verdensrekord på 1500 meter. Trenerpappa Gjert er ikke tvil om at OL-helten allerede har en ny supertid inne.

OLYMPISK REKORD: Jakob Ingebrigtsen måtte løpe fort for å vinne OL-gull i Tokyo lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Han kan løpe under verdensrekorden. Jeg tror vi kan se 3.25 i løpet av et år eller to. Hvis han bestemmer seg, og det tror jeg han gjør.

Det sier Gjert Ingebrigtsen til utenlandske journalister i betong-rommene under stadion etter Jakobs olympiske, europeiske og personlige rekord på 3.28,32 i Tokyo lørdag. På oppløpet var Jakob så overlegen at han kunne slappe av de siste meterne. Trolig kunne tiden vært enda bedre.

– Han var ikke i «sonen» i dag. Han hadde krefter igjen, meldte faren ut internasjonalt, mens sønnen noen meter unna ble gjennomintervjuet av norske journalister.

Selv fikk gullgutten spørsmål om 1500-rekorden på pressekonferansen om han vil prøve å slette den legendariske rekorden på 3.26,00. Svaret var enkelt og på tre bokstaver:

– Yes.

El Guerrouj satte sin 1500-meterrekord på 3.26,00 helt tilbake i 1998. Altså drøyt to sekunder bedre enn vinnertiden i OL-finalen.

Jakob Ingebrigtsen kommer hjem til Norge søndag. Han svarte lørdag følgende på om det blir noe rekordforsøk med det første:

– Nei, nå vil jeg først og fremst til Elisabeth og Maximus og resten av familien og venner og feire gullet med dem. Sesongen er ikke ferdig, men nå er jeg glad for at jeg skal hjem.

– Har du verdensrekord inne?

– Det er vanskelig å si ...

I Athen-OL doblet marokkanske El Guerrouj med å vinne både 1500 og 5000 meter. Denne kombinasjonen ble umulig å gjennomføre for Jakob Ingebrigtsen i OL. Pappa Gjert blir spurt om ikke sønnen ville vunnet fredagens 5000 meter der Ugandas Joshua Cheptegei tok gullet.

– Ja, men han er fortsatt bare 20 år gammel og gikk for 1500 meter i dette OL. Men jeg tror han vil gå for begge distanser i VM i Eugene neste år. Men han vil aldri gå for bare 5000 meter. Han vil løpe 1500 meter i mange år fremover, men han vil prøve å doble hvis programmet tillater dets, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Han synes 1500 er mest morsomt. Han liker å bli sliten. 5000 meter er for langt. Men jeg tror han kan gjør veldig gode tider også der om han bestemmer seg for det.

– Det er OL-gullet på 1500 meter jeg har drømt om hele tiden, sier hovedpersonen selv.

Jakob Ingebrigtsen løp tidligere i sommer på 3.29.25 i Monaco etter å ha vært syk og blitt behandlet med antibiotika og stått over Bislett Games.

– Han kan løpe mye fortere enn det. Mye fortere, mener faren.

Vebjørn Rodal er enig med Gjert i at Jakob Ingebrigtsen har kapasitet på verdensrekordnivå.

– Det kan se slik ut. Han har vært en evig oppadgående spiral. Han løper 3.28 lavt i OL-finalen. I et løp med «steady» harer kan han ta et halvt sekund på runden er det ikke sikkert at El Guerroujs rekord overlever, sier Vebjørn Rodal, NRK-eksperten som vant OL-gull på en annen mellomdistanse, 800 meter, i 1996.

Ifølge Gjert Ingebrigtsen har ikke sønnen lagt noen klar rekord-plan.

– Kanskje i år. Kanskje neste år. I løpet av noen år vil han gjøre et forsøk på rekorden, sier han.

Jakob Ingebrigtsens sesong fortsetter i USA 21. august. På neste års VM-arena i Eugene skal han løpe en engelsk mil (1609 meter). Startfeltet blir sterkt med karer som OL-toer Timothy Cheruiyot, OL-mesteren fra 2016 Matthew Centrowitz og bror Filip Ingebrigtsen blant konkurrentene.

Uken etter blir det trolig 3000 meter i Diamond League-stevnet i Lausanne. Også der ligger det an til et sterkt startfelt, og det kan komme til å gå veldig fort.

