Kong Harald klar for VM i seiling: – Kan være medaljekandidater

Kong Harald (85) har en livslang lidenskap for seiling. Nå er han klar for årets VM.

INGEN LANDKRABBE: Kong Harald er skipper på seilbåten «Sira».

85 år gamle Kong Harald står på deltakerlisten for VM i seiling. Det var NRK som først meldte om deltakelsen.

– Seiling er jo noe du kan holde på med i et helt livsløp. Det er jo Kongen vår et bevis på. Det er fantastisk at han hiver seg med. Det fine med seiling er jo at det er så mange båttyper som krever forskjellige kvalifikasjoner. Det er klart at han ikke kunne deltatt i OL hvor det er enormt høye fysiske krav, men han har en vanvittig kompetanse etter et helt liv med seiling. Det kan man bruke i den klassen de skal konkurrere i, sier generalsekretær i Norges Seilforbund Per Christian Bordal til VG.

Mesterskapet går av stabelen i Genève i Sveits i slutten av denne måneden. Kongen stiller til start sammen med mannskapet sitt på båten «Sira». De skal seile i 8-metersklassen.

Det er bare et halvt år siden Kongen ble operert for en skadet sene over høyre kne. Overfor VG bekrefter Det konglige hoff at Kongen skal delta.

-- Kongen har trent sammen med mannskapet i hele våres, forteller assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen til VG.

VM i seiling arrangeres 25. til 30. juli. Ifølge Bordal vil Kongens rolle dreie seg mest om taktiske prioriteringer, hvor båten skal seile og å få båten til å gå fortest mulig.

– Jeg tror faktisk at de kan være medaljekandidater. Vi krysser fingrene, sier Bordal.

– Det er fantastisk for norsk seilsport at vi har en Konge som bryr seg i så stor grad om norsk seiling og seilsport generelt. Han følger veldig godt med på det som skjer i norsk seilsport. Det setter vi pris på. Han har vært en stor del av norsk seilsport i hele sitt liv, fortsetter generalsekretæren.

Kongen og co. deltok også i VM for fire år siden i samme klasse. Da endte de på 3. plass.

Som kronprins vant han VM-gull i ettonnerklassen med båten «Fram X» i 1987. 85-åringen har vært aktiv seiler i 75 år, og har også deltatt i tre OL (1964, 1968 og 1972) i favorittsporten.

Ifølge Store Norske Leksikon er Kongen kjent som en streng, men humørfylt skipper på seilbåtene. Han har blitt hedret med Holmenkollmedaljen i 2007 og Norges idrettsforbunds hederspris i 2010.