Kong Harald klar for VM i seiling

Kong Harald (85) har en livslang lidenskap for seiling. Nå er han klar for årets VM.

INGEN LANDKRABBE: Kong Harald er skipper på seilbåten «Sira».

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

85 år gamle Kong Harald står på deltakerlisten for VM i seiling. Det skriver NRK.

Mesterskapet går av stabelen i Genève i Sveits i slutten av denne måneden. Kongen stiller til start sammen med mannskapet sitt på båten «Sira». De skal seile i 8-metersklassen.

Det er bare et halvt år siden Kongen ble operert for en skadet sene over høyre kne. Overfor VG bekrefter Det konglige hoff at Kongen skal delta.

-- Kongen har trent sammen med mannskapet i hele våres, forteller assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen til VG.

– Kongen er i fin form, sier han til NRK.

VM i seiling arrangeres 25. til 30. juli.

Kongen og co. deltok også i VM for fire år siden i samme klasse. Da endte de på 3. plass.

Som kronprins vant han VM-gull i ettonnerklassen med båten «Fram X» i 1987. 85-åringen har vært aktiv seiler i 75 år, og har også deltatt i tre OL (1964, 1968 og 1972) i favorittsporten.

Ifølge Store Norske Leksikon er Kongen kjent som en streng, men humørfylt skipper på seilbåtene. Han har blitt hedret med Holmenkollmedaljen i 2007 og Norges idrettsforbunds hederspris i 2010.