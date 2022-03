Superduoen Eckhoff og Røiseland ser ut til å fortsette: – Har en plan

HOLMENKOLLEN (VG) De har nektet plent å snakke om sin skiskytterframtid etter en fantastisk sesong. Nå ser det ut til at både Tiril Eckhoff (31) og Marte Olsbu Røiseland (31) fortsetter karrierene.

PÅ VINNERSPORET: Tiril Eckhoff (t.v.) og Marte Olsbu Røiseland i målområdet i Kollen etter lørdagens jaktstart.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Eckhoff har latt seg irritere når hun har fått spørsmål om hun fortsetter eller ikke. Etter to seirer på rad her i Holmenkollen letter hun litt på sløret og forteller hvorfor hun har nølt med å svare.

– Det har vært en innmari tøff sesong, så er det likevel noen få ting jeg har lyst til å få til før jeg legger opp. Så er det så sinnssykt deilig å gjøre det så bra her i Kollen. Det kunne vært fristende å gi seg på topp, men så er det fire foran meg på adelskalenderen, da, sier Eckhoff til VG og tenker på de fire store kvinnelige skiskytterne som har vunnet mer enn henne.

Før søndagens avsluttende fellesstart har Eckhoff fem seirer opp til Magdalena Neuner. Hun vant 35 seirer på øverste nivå før hun la opp i 2012. Eckhoff står nå med 29, én mer enn Tora Berger. De andre foran på listen er Magdalena Forsberg (42), Darja Domratsjeva (31) og Uschi Disl (30).

– Jeg har en plan. Går det, så går det. Jeg har lyst og ser frem mot et VM i Nove Mesto (om to år) som kan være en avslutning. Jeg begynner å bli gammel. Om to år er jeg på «silver-bib-nivå». Da er jeg 33 år, det samme som Therese (Johaug) er nå. Hun er jo ganske god, da, sier Eckhoff og ler godt.

Marte Olsbu Røiseland vil ikke si kategorisk at hun fortsetter, men VG vet at hun allerede har signert nye kontrakter med flere av sine samarbeidspartnere.

– Skal du ta ett eller to år til?

– En vet aldri. Nå får vi gjøre unna denne sesongen først. Plutselig står jeg på startstreken i OL i Anterselva (om fire år), sier Olsbu Røiseland og ler bort spørsmålet.

Lørdag sikret hun seg sammenlagtseieren i verdenscupen. Søndag setter hun punktum for sin beste sesong siden verdenscupdebuten her i Kollen i mars 2011.

Seks verdenscupseirer og to individuelle OL-gull er fasit med ett renn igjen. I tillegg har hun åtte pallplasser i OL og verdenscup denne sesongen.

Rundt de to suksess-løperne begynner også ting å falle på plass. Én av kvinnenes trenere, Patrick Oberegger, har fått tilbud fra tre andre nasjoner.

– Mitt ønske er å fortsette. Jeg føler meg som hjemme her. Jeg er blitt tatt i mot så godt av så mange. Jeg har fått en god hverdag på jobb og føler meg veldig komfortabel, sier italieneren til VG.

Pengene er ikke noe tema.

– Det er totalpakken. Når du lykkes er det en følelse som du ikke kan betale med penger.

Siegfried Mazet er også ønsket av andre og har to trenertilbud han vurderer i tillegg til det fra Norges Skiskytterforbund.

– Vi har en god dialog med forbundet. Finner vi gode kompromiss tror jeg det er 90 prosent sjanse for at vi fortsetter, sier franskmannen.

De to andre trenerne er Sverre Huber Kaas og Egil Kristiansen.