Veteran-Elisabeth (35) VM-debuterer med foreldrene som sponsorer

EUGENE (VG) Snart 36 år gamle Elisabeth Slettum er klar for sin VM-debut – med moren og farens økonomiske støtte i ryggen.

KLAR, FERDIG – GÅ: Elisabeth Slettum (t.v.) VM-debuterer på 200 meter natt til tirsdag norsk tid, mens Amalie Iuel er klar for sitt fjerde VM på 400 meter hekk natt til onsdag.

– De siste årene har jeg vært heldig som har hatt foreldre som har hatt mulighet til å kunne støtte meg. Tidligere har det vært studielån, og jeg har jobbet litt, svarer hun på spørsmål om hvordan hun får sin sprintsatsing til å gå rundt økonomisk.

200-meterløper Elisabeth Slettum (35) er en såkalt «late bloomer». Hun har deltatt for Norge i totalt fire EM, hvor av en gang innendørs. Natt til tirsdag klokken 03.00 norsk tid starter hun for første gang i et verdensmesterskap. Hun kvalifiserte seg som nummer 54 på verdensrankingen. Hennes årsbeste og personlige rekord 23,32 er fra Bisletts Diamond League-stevne 16. juni.

Line Klosters norske rekord, satt i fjor, er 23,11. Kloster (32) valgte å droppe VM, for å være best mulig forberedt til friidretts-EM i München om en måned. Elisabeth Slettum ser det annerledes.

– Jeg ville dratt (til VM) hundre av hundre ganger. Eller én av én, som det jo blir nå, påpeker hun – fordi hun ikke vet om hun vil satse på VM i Budapest om 13 måneder. Hun kunne deltatt i veteran-VM i Finland tidligere i sommer.

Hun fyller 36 år den 31. august i år. I friidrettens verden er du moden for «veteranklassen» ved fylte 35.

SPREK VETERAN: Elisabeth Slettum under pressetreffet hennes lørdag utenfor VM-stadion Hayward Field lørdag.

– De siste årene har jeg tenkt «én sesong av gangen». Akkurat nå nyter jeg å være her. Alt annet tar jeg til høsten, sier hun.

Hun vedgår at det – alt annet – inkluderer «økonomi». Hun er ikke blant 15 friidrettsutøvere som denne sesongen er tildelt utøverstipend fra Olympiatoppen.

– Det er noe jeg må tenke på, det også. Absolutt. Med treningene vi har, åtte timer hver dag, går ikke det, sier hun med tanke på om hun kunne jobbet ved siden av løpingen.

– Og jeg trives med bare å drive med idrett, tilføyer hun.

– Det er et økonomisk puslespill som skal gå opp?

– Ja, det er det. Sånn er det for ganske mange, svarer Elisabeth Slettum.

Leif Olav Alnes var trener for Karsten Warholm første gang i et mesterskap for seks år siden, i friidretts-EM 2016. Da hadde han allerede vært trener for Elisabeth Slettum i åtte år. Med Warholms suksess har han også kunnet ta seg av Slettum – og Amalie Iuel – på heltid. Kvartetten er identisk med «Team Warholm», som ifølge Slettum holder sammen i tykt og tynt.

– Jeg tror alle utfyller hverandre. Vi har det gøy sammen og trives sammen, og kan snakke om alt og ingenting, svarer hun på spørsmål om hvordan hun ser på sin rolle rundt Karsten Warholm – som alt egentlig dreier seg om.

Ifølge World Athletics statistikk er Elisabeth Slettums sesongbestetid 23,32 – og «pers» – den 236. beste i verden. Sherida Jackson (28) fra Jamaica har løpt fortest på 200 meter i 2022 med 21,55, nær to sekunder raskere enn Slettum. Amerikanske Abby Steiner (22), som nylig inngikk en sko- og utstyrsavtale angivelig verd 20 millioner, er nest best med 21,77, mens regjerende OL-mester på 100 meter og 200 meter, Elaine Thompson-Herah (30), har 22,05 som beste tid i år.

LYSTIGE LAGKAMERATER: Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes etter førstnevntes kvalifiseringsheat lørdag i Eugene.