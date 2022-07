Norges spenstfenomen Sander (20): – Ikke født sånn

EUGENE (VG) Norges 10-kampsensasjon Sander Aae Skotheim (20) mener hans spesielt gode spenst ikke er medfødt. Faren Rolf er enig i at den umulig kan stamme fra ham.

STJERNESKUDD: 10-kjemper Sander Aae Skotheim rundet 20 år for snaut to måneder siden. Lørdag og søndag kan han sørge for Norges beste VM-plassering i herrenes mangekamp siden Trond Skramstad endte på 11. plass i tidenes første verdensmesterskap i 1983 i Helsinki.

– Så langt jeg vet, har ikke de tidenes spenst. Så jeg tror ikke det er genetisk, svarer Sander Aae Skotheim på spørsmål om hans nær enestående spenst er arv etter mor, far, bestefar eller bestemor.

– Det er blitt sånn. Fordi ultraløpere har spenst som et strykejern. Han må ha skaffet det fra mor. Hun er veldig sprek. Eller på egen hånd, sier Rolf Skotheim (47) der han står i skyggen av lønnetrærne ved utøverinnkvarteringen i Eugene sammen med sin VM-debuterende og 190 centimeter høye sønn.

10-kamp for menn begynner lørdag klokken 18.50 norsk tid med 100 meter, før lengde, kule, høyde og 400 meter. Andre halvdel av maratongrenen avsluttes søndag med 110 meter hekk (18.35 norsk tid), diskos, stav, spyd og 1500 meter.

Rolf Skotheim har løpt en terreng-ultra på 165 kilometer – Oslo til Tjøme – på under 20 timer. Han og Sanders mor Anne Lise (47) har drevet med friidrett, men ikke på et plan som skulle tilsi at avkommet har trukket spesielle fysiske fordeler av det.

LANGT FRA STAMMEN: Far og ultraløper Rolf Skotheim (47) og sønn og superspenstig 10-kjemper Sondre Aae Skotheim (20) under friidrettsforbundets pressetreff torsdag.

– Det var på kretsnivå. Han driver på internasjonalt nivå, slår Rolf Skotheim fast.

Sander Aae Skotheim vant høyde i senior-NM med et hopp på 2,08 meter allerede som 17-åring. Da han var 13 år gammel «perset» han med 25 centimeter i løpet av ett år, fra 140 til 165 centimeter. Da han satte personlig rekord sammenlagt i 10-kamp i Italia 1. mai med 8298 poeng, satte han personlig rekord i høyde – vel å merke en av ni – med 2,16 meter.

Gjort oppmerksom på at det er 14 centimeter høyere enn australske Eleanor Pattersons (26) vinnerhøyde da hun tok VM-gull her i Eugene, påpeker Sander Aae Skotheim at han konkurrerer mot menn. Det er likevel fristende å tilføye at 2,16 meter er syv centimeter høyere enn verdensrekorden i høyde for kvinner, satt i 1987 av Bulgarias Stefka Kostadinova.

Fakta Sanders rekordrekke i 10-kamp Her er resultatene/poengene Sander Aae Skotheim fra Oslo-klubben Tjalve oppnådde da han satte personlig rekord med 8298 poeng i Italia 1. mai (plassering det ville gitt i hver av øvelsene i NM 2021 i parentes). Han satte personlig rekord i ni av 10 øvelser: Sander Aae Skotheim: 100 meter: 11,17 sekunder – 823 (ikke finale)

Lengde: 7,77 meter – 1002 (Gull, 1. plass)

Kulestøt: 13,84 meter – 719 (5. plass)

Høyde: 2,16 meter – 953 (Gull, 1. plass)

400 meter: 48,76 sekunder – 873 (7. plass)

110 meter hekk: 14,81 – 873 (Sølv, 2. plass)

Diskos: 43,67 meter – 740 (8. plass)

Stavsprang: 4,65 meter – 804 (6. plass)

Spydkast: 61,55 meter – 761 (8. plass)

1500 meter: 4.29,10 minutter – 750 (ikke finale)

Totalscore: 8298 poeng Les mer

– Det passer bra å være god i høyde i mangekamp. Det kan gi deg mulighet for et godt utgangspunkt (fjerde og siste øvelse dag en). Mange sliter i høyde. Hvis du hopper 2,15 og en annen bare 1,90, er det 250 poeng i «boksen» for deg, sier han.

Sander Aae Skotheim hoppet 7,77 meter i lengde (i medvind) da han ble nummer to bak sin et halvt år eldre norske 10-kamplagkamerat Markus Rooth (20) i mangekampstevnet i Grosseto for snaut tre måneder siden. Det ville gitt ham gullmedaljen i NM i fjor. I NM i Stjørdal i år hoppet han 7,67 (motvind) og tok 3. plass.

– Det er nok blitt sånn. Jeg har alltid vært glad i å hoppe, svarer Sander på spørsmål om spenstigheten – født sånn eller blitt sånn?

Han tror også håndball (for Koll og Kjelsås i Oslo) kan ha vært med på å trene opp spensten. Pappa Rolf mener den har å gjøre med avkommets idrettslige allsidighet; ski, fotball og sjakk (jo da, han er ikke fremmed for at brettspillet også kan ha bidratt).

Sander påpeker på den annen side at han har sine overmenn når det gjelder hopp uten tilløp. Rekordhøydene og -lengdene tilskriver han den høye farten han er i stand til å få opp før selve hoppet.

– Jeg er ikke supereksplosiv, men god til å få overført fart til spenst, forklarer han.

Han og Markus Rooth slettet da Martin Roes norske poengrekord i mangekamp (8228). Enda mer oppsiktsvekkende var det at Sander, født 31. mai og da 19 år gammel, med 8298 poeng (Rooth 8307) inntok 2. plass på listen over høyeste poengsum oppnådd av en tenåring – noensinne.

Torsten Voss (59) fra ikke lenger eksisterende Øst-Tyskland topper listen med 8397 poeng. Voss fulgte opp sine lovende tenåringstakter med å ta VM-gull i Roma i 1987 og OL-sølv i Seoul i 1988. Sander Aae Skotheim har hørt om Voss, selv om han hadde sin storhetstid 15 år før han ble født.

– Han er på et høyere nivå enn alle han skal konkurrere med her da de var på samme alder, bemerker Sanders trener Eirik Røe.

MANGE MÅL: Sander Aae Skotheims trener Eirik Røe ser fremover mo OL i Los Angeles om seks år. Nå venter VM lørdag og søndag, EM i august, VM neste år, OL i 2024, VM i 2025 ...

Sander har ifølge friidrettsforbundet tiende beste årsbestepoengsum av VM-startfeltets 24 utøvere. På World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) årsbesteliste i verden er han på 14. plass. Det betyr at et lite knippe av de beste ikke er med, blant andre verdensledende Garrett Scantling fra USA (8867 poeng) – som for øvrig ikke kommer til VM etter han ble suspendert etter brudd på dopingreglementet.

Sander har flere teknikktrenere, blant andre dobbelt OL-mester Andreas Thorkildsen (40) i spyd, men Røe har de to siste årene hatt det overordnede ansvaret for ham.

Han og friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik har et langsiktig perspektiv for Sander Aae Skotheim, «med mange spennende mål hvert år fremover» mot en topp i Los Angeles-OL 2028.

– Han er her som en slags læregutt. Vi har ingen resultatmål for ham, sier Slokvik.

Markus Rooth har valgt å stå over VM til fordel for EM i München 15.–21. august. Sander sier ja takk til begge mesterskapene.