Livet uten toppscoreren: – Vi må glemme at han er borte

VALLE (VG) Viking har solgt storscoreren Veton Berisha (28) til svenske Hammarby. Kompis og tidligere lagkamerat Zlatko Tripic (29) mener det vil bli tungt å erstatte Berisha.

HAMMARBY: Svenske Hammarby er neste destinasjon for Veton Berisha.

– Husk at Berisha var en av de beste spillerne i ligaen i mange år, og det er klart det er tøft å miste ham i et så tøft kampprogram som vi har og når vi skal ut i Europa. Vi skal erstatte ham på en annen måte enn å bare ønske at alle skal score så mange mål som ham, for det blir tungt, sier Zlatko Tripic til VG etter at Viking ble herjet med av Vålerenga og tapte 2–4.

– Vi kommer til å savne ham som person òg. Veton er en utrolig fin fyr og vi likte ham utrolig godt. Nå må vi glemme at han er borte, også må vi finne en måte å spille på uten ham, fortsetter Viking-angriperen.

Stavanger-klubben, som er fullt med i Conference League-kvalifiseringen og medaljekampen i Eliteserien, skal i løpet av sommeren forsøke å erstatte Berisha som har bøttet inn hele 51 mål på 75 kamper siden 2020-sesongen. Tallene har gjort han til klubbens toppscorer de to siste sesongene.

KOMPISER: Zlatko Tripic (t.h.) legger ikke skjul på at det er tøft å miste Berisha midt i sesongen.

– Det har vært en veldig markant spiller for oss. Han har bidratt med mange mål og en treningskultur som han har vært med og skapt, og gjort en utrolig defensiv jobb som spiss, så det merkes. Men vi fikk en del penger for ham og Veton ønsket denne overgangen, så får vi prøve å gjøre et godt vindu slik at vi er konkurransedyktig utover høsten, sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til VG etter kampen mot Vålerenga.

Etter det VG erfarer fikk Viking rundt 20 millioner kroner for Berisha.

Aarsheim sier Viking ser både i inn- og utland etter en angrepsspiller som skal erstatte Berisha.

– Hva slags spillertyper ser dere etter?

– Vi ønsker en spiller som først og fremst som går inn og forsterker laget. Så det er på en måte en hylle der de går inn og spiller fast i Viking. Vi får se om vi får inn noe.

– Kan du si noe om navn som det jobbes med?

– Nei, jeg kan ikke si noe navn, sier Aarsheim og smiler lurt.

TRENER: Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim avbildet under søndagens eliteseriekamp mot Vålerenga.

Siste opptreden som Berisha hadde i Viking-drakt var 19. juni – da laget tapte 1–2 mot Sandefjord. I mellomtiden, inkludert Vålerenga-kampen og Europacupkampen mot Sparta Praha, har Viking spilt med to spisser i samtlige seks kamper.

Det har resultert i ett mål fra spissposisjon, og det har samtidig vært mye variasjon i fremste rekke.

Daniel Karlsbakk (5 kamper som spiss), Kevin Kabran (3), Mai Traoré (2) Samúel Fridjónsson (1) og Zlatko Tripic (1) har alle vært innom spissposisjonen de seneste ukene. Det eneste målet fra spissplass er signert Karlsbakk i 2–4-tapet mot Haugesund.

ELITESERIEN: Statistikk over Vikings eliteseriekamper med og uten Berisha de siste to årene.

Midtstopper Viljar Vevatne og midtbanespiller Markus Solbakken sto bak målene i søndagens tap på Intility Arena.

– Er det frustrerende å ikke ha en klar formening om hvem som skal spille på topp?

– Ja, også var det en vurdering i forhold til om de var klare. Hvis de spilte 90 i dag, til torsdag (returoppgjør mot Sparta Praha) og den biten der. Så det spilte inn i beslutningene som ble tatt, så får vi ta en runde på trenerkontoret om det var de rette beslutningene, sier Aarsheim og refererer til deres tette kampprogram.

