Jakob Ingebrigtsen til nok en VM-finale: Tok oppgjør med publikum

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) unngikk fall før han tok seg trygt til VM-finale på 5000 meter. Narve Gilje Nordås (23) var derimot sjanseløs på avansement i sitt første VM-løp.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Dette var gøy. Jeg vet at 5000 er en beinhard øvelse. Det er langt og det går fort. Man må jobbe. Det er ufattelig deilig når de andre senker farten mot slutten. Det var tungt helt til vi nærmet oss mål, sier Ingebrigtsen til NRK etter å ha blitt nummer to i forsøket med tiden 13.13,92.

– Det er mye å ta av, utdyper Ingebrigtsen overfor VG på vei igjennom intervjusonen.

På direkte spørsmål om han har hentet seg inn etter skuffelsen på 1500-meteren, svarer Ingebrigtsen følgende:

– Nei, det vil jeg ikke si.

Under 5000 meter-heatet hadde Sandens-løperen derimot såpass mye overskudd at han tok seg tid til å gestikulere til publikum ut av den siste svingen og gjennom store deler av oppløpet. Det har en enkel forklaring, forteller han.

– De var jo helt «døde». Jeg måtte gi dem noe å heie på.

Midtveis i løpet unngikk han akkurat et fall like foran seg. Selv opplevde han det hele som udramatisk.

– Det er fordelen med å ligge så langt bak. Jeg får tid til å reagere, men det var litt armer og bein inni der.

Finalen på 5000 meter for menn løpes klokken 03:05 natt til mandag norsk tid.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Storebror Henrik Ingebrigtsen følger Jakob tett under mesterskapet, ettersom han har overtatt noe av ansvaret etter at brødretrioen valgte å bryte med far Gjert. 31-åringen er selv skadet og løper ikke i Oregon.

Henrik var svært tilfreds med det han fikk se av 21-åringen, selv om han mener lillebroren kunne spart mer krefter enn han gjorde.

– Dette var både og. Han kunne løpt ti sekunder senere og fortsatt gått videre. Men jeg tror han fikk mange positive svar. Vi må ikke glemme at han har tre 1500-metere i beina. Jeg tror Jakob kommer til å bli ennå bedre når han har fått komme seg litt, sier Ingebrigtsen til NRK.

FORNØYD: Henrik Ingebrigtsen hilser på lillebror Jakob etter 5000 meter-heatet. Han likte det han fikk se.

Forloveden Elisabeth Asserson er også med til USA. Hun var lettet over å se hvordan Ingebrigtsen klarte å stenge ute skuffelsen etter 1500 meter-finalen under 5000 meteren.

– Det var et sterkt løp. Det var godt å se ham tilbake. Det har gått overraskende greit å være med ham så lenge man ikke snakker om det. Det var kjipt at det gikk som det gikk, men det kommer nye sjanser - både på 5000 meter og neste år, sier hun om sølvmedaljen tidligere i uken.

Ingebrigtsen mener det ville vært vesentlig mye tyngre å omstille om forloveden ikke var til stede.

– Om jeg bare skulle vært i mitt eget hode, vill det vært mørkt, sier han om forlovedens tilstedeværelse.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Narve Gilje Nordås’ VM-debut kom på forsøket på 5000 meter natt til fredag norsk tid.

Utøveren – som trenes av Gjert Ingebrigtsen – hang lenge med i feltet, men da avgjørelsens time nærmet seg klarte ikke 23-åringen å følge.

Til slutt endte Gilje Nordås på 13.-plass i heatet, og drømmen om finale var med det knust for Sandnes-utøveren.

– Det var fryktelig. Fryktelig opplevelse rett og slett – nok en gang, sier Gilje Nordås til VG.

Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG