Jakob Ingebrigtsen til nok en VM-finale – Gilje Nordås sjanseløs i debuten

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) unngikk fall før han tok seg trygt til VM-finale på 5000 meter. Narve Gilje Nordås (23) var derimot sjanseløs på avansement i sitt første VM-løp.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Oppdateres!

– Dette var gøy. Jeg vet at 5000 er en beinhard øvelse. Det er langt og det går fort. Man må jobbe. Det er ufattelig deilig når de andre senker farten mot slutten. Det var tungt helt til vi nærmet oss mål, sier Ingebrigtsen til NRK.

Mellomdistanseløperens VM-debut kom på forsøket på 5000 meter natt til fredag norsk tid.

Utøveren – som trenes av Gjert Ingebrigtsen – hang lenge med i feltet, men da avgjørelsens time nærmet seg klarte ikke 23-åringen å følge.

– Han er ikke helt der han bør være, kommenterte NRKs Jann Post da det gjenstå to runder igjen.

Til slutt endte Gilje Nordås på 13.-plass i heatet, og drømmen om finale var med det knust for Sandnes-utøveren.

– Det var langt under pari. Uansett i dag hadde det blitt for tøft. Hadde jeg bitt meg fast, hadde jeg ikke hatt noe å svare med uansett. For så vidt fortjent da. Det er nivåforskjell. Enn så lenge er de beste best, sier Gilje Nordås til NRK.

Jakob Ingebrigtsen løper i det andre forsøksheatet, som du kan følge i VGs direktestudio.

forrige





fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG