City-helten etter gullet: – Vi er fra en annen planet

(Manchester City – Aston Villa 3–2, Liverpool – Wolverhampton 3–1) Ilkay Gündogan og Rodri ble heltene da Manchester City snudde 0–2 til 3–2 og vant Premier League for fjerde gang i løpet av de siste fem sesongene.

DET SYNLIGE BEVISET: City-kaptein Fernandinho kunne løfte Premier League-pokalen over hodet søndag kveld.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– For å være ærlig så er vi alle mennesker. Da vi lå under 2–0, så var sjansene våre veldig, veldig små. Vi visste det ute på banen, men vi måtte gjøre de enkle tingene igjen på best mulig vis. Med to mål på tre minutter, hadde vi ti minutter på å score det tredje. Det ga oss det rette løftet, sier Gündogan.

– Det finnes ingen bedre måte å vinne Premier League på, sier Citys andre målscorer, Rodri, i et intervju vist på TV 2.

Liverpool har blitt «mentality monsters» på grunn av mange mål i viktige øyeblikk. Spurt om hva det gjør Manchester City, svarer Rodri:

– Vi er fra en annen planet!

forrige

fullskjerm neste TO MÅL: Ilkay Gündogan kom inn med litt over 20 minutter igjen og ble den store helten for Manchester City. 1 av 2 Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

City-manager Pep Guardiola var også full av lovord.

– Wow, vi er legender. Når du vinner i dette landet, fire på fem, så er det fordi disse guttene er så spesielle. Vi kommer til å bli husket, sier Guardiola til Sky Sports.

– Da vi lå under 2–0, så tenkte vi at vi trenger ett mål. For med fansen og momentet (i kampen), så kunne vi klare det, sier Guardiola i et intervju vist på TV 2.

Spanjolen var i tårer etter kampslutt.

– Det har vært en skikkelig tøff måned. Den siste måneden har vært så krevende, sier City-manageren da han ble spurt om tårene.

STOLT: City-manager Pep Guardiola kunne juble etter han og klubbens fjerde seriegull på de siste fem sesongene.

På fem minutter og 36 sekunder gikk City-laget fra å se resignert ut til å avgjøre gullkampen. Ilkay Gündogan reduserte til 1–2 etter 75.10, og i etterkant av Rodris utligning, scoret tyskeren det avgjørende målet da kampuret bikket 80.46.

– Det var en utrolig kamp. Jeg vet ikke hva jeg skal si, for å være ærlig. Jeg vet ikke hva resultatet i Liverpool-kampen ble, men det har vært fantastisk. Vi scoret tre mål i løpet av de 15–20 siste minuttene. Det er ikke til å tro, sier Gündogan i et intervju med SKY Sports etter kampen.

Gündogan ble byttet inn etter 68 minutter. Minuttet etter scoret Philippe Coutinho og sendte Aston Villa opp i en 2–0-ledelse. Dermed måtte Manchester City score tre mål om Liverpool klarte å vinne hjemmekampen mot Wolverhampton, som de også gjorde med to mål i sluttminuttene.

Manchester City-fansen stormet ut på banen etter kampslutt for å feire gullet, mens spillerne og trenerne ble geleidet ned i garderoben. En snau time etter kampslutt var det klart for pokalutdeling, og City-kaptein Fernandinho kunne heve pokalen og juble for de mange tusen gjenværende tilskuerne på Etihad – nå oppe på tribunen.

– Det var trolig en mer negativ spenning enn positiv, spesielt da vi lå under 2–0. Det handlet om å få det målet. Med momentet på vår side, visste vi at vi er i stand til å score selv tre mål på få minutter. Det var det vi gjorde, og som fotballfans – vi spillere er også fotballfans til syvende og sist – er dette dagene du ser tilbake på. Det er ikke til å tro, sier Gündogan om den dramatiske omgangen som gjorde at Manchester City vant Premier League med ett poengs margin.

– Noen ganger har du troen, andre ganger ikke. Jeg hadde troen hele veien. Fotballen er nydelig slik. Mange ganger skjer det ikke, men når det skjer, så er det så nydelig, sier Rodri.

RIVALER MED RESPEKT FOR HVERANDRE: Jürgen Klopp og Pep Guardiola har ledet Liverpool og Manchester City til nye høyder de siste årene.

Gündogan var også opptatt av å berømme Liverpool for en godt gjennomført sesong.

– Vi «pushet» hverandre til det ytterste, og selv om det er en trist dag for dem i dag, så må de sette pris på det de har gjort. Spesielt min tidligere trener, som jeg fremdeles liker godt. Gratulerer til dem også, og så ser vi frem til å konkurrere mot dem neste sesong, sier Gündogan, som spilte under Liverpool-manager Jürgen Klopp i Borussia Dortmund.

Publisert Publisert: 22. mai 2022 19:58 Oppdatert: 22. mai 2022 21:14