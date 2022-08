Norge tar over hoppsatsingen til USA

HOLMENKOLLEN (VG) En historisk avtale gjør at de amerikanske hopperne på herre- og kvinnesiden nå blir en del av norsk hoppsport.

GLOBAL SATSNING: Landslagssjef Clas Brede Bråthen vil gjøre hoppsporten mer global. Her sammen med Sportsdirektør for USA, Rex Bell.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Etter fire år med diskusjoner har vi funnet en vei til å gi USA en mulighet til å ta ut sitt potensial gjennom vårt system, sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Norge tar rett og slett over satsingen til USA i et samarbeid som man aldri før har sett i internasjonal hoppsport. Allerede er det ansatt en norsk trener via Skiforbundet her hjemme som jobber i USA.

– Dette kan være med å åpne hoppsporten for det amerikanske markedet, et marked som er så stort at det også kan gi ringvirkninger for norsk hoppsport. Hvis hopp blir en relevant idrett i USA så har vi fått til en endring i hoppsporten. Det amerikanske markedet alene er større enn det europeiske hoppmarkedet til sammen, beskriver Bråthen.

TAR OVER SATSING: Det amerikanske og norske hopplandslaget.

Tanken er å bygge opp landslagene i USA på samme måte som i Norge ved å sette jenter og gutter sammen. Dernest skal det lages et konkurransetilbud slik norske utøvere får i Norge.

– Noen vil kanskje innvende at det er dumt å fokusere på å hjelpe andre nasjoner. Vi tror oppriktig at hvis vi hjelper USA så hjelper vi hoppsporten - og da hjelper vi også oss selv. Det kan bety mye for oss hvis vi får åpnet et så stort marked for hoppsporten. Vi ønsker å gjøre hoppsporten mer global, sier Bråthen.

Han sier de har inngått en avtale med Tore Sneli om å bli hovedtrener for USA.

– Han vil være på samme linje som de norske trenerne. De skal samarbeide for å utvikle alle utøverne i det internasjonale teamet. USAs lag vil være basert i Norge under vintersesongen.

Sportsdirektør for USA, Rex Bell, sier følende om avtalen:

– Som nasjon har vi stort potensial hvis vi får tilført ressurser. Får vi suksess vil skihopping ble mer relevant internasjonalt. Det er spennende å starte på denne veien med dere.

GLAD: Landslagstrener Alexander Stöckl

Landslagstrener Alexander Stöckl er glad for avtalen.

-- Jeg er veldig glad for at vi får det til. Vi har diskutert dette i fellesskap og ser et stort potensial i USA som et marked for skihopping. Det er et land med motiverte utøvere og trenere, men som sliter med kompetansen de trenger for å få det til på øverste nivå. Der føler jeg at vi som nasjon kan bidra til at USA løfter seg på verdensbasis.

- Det er ganske spesielt at en nasjon tar over satsingen til en annen nasjon?

– Det er ikke slik at vi tar over, vi skal bare bidra så godt vi kan og dele vår kompetanse. Det er selvfølgelig spesielt, men vi føler at hvis vi vil følge opp våre verdier med å være verdens viktigste hoppnasjon så er det en forpliktelse å hjelpe andre som har potensial men ikke får det helt ut, sier Stöckl til VG.