Norske drømmeminutter snudde alt: – Det er noe veldig spennende på gang

DRAMMEN/OSLO (VG) (Norge U21 - Kroatia U21 3–2) Drømmen om EM-sluttspill så ut til å ryke for de norske ungguttene – men så snudde alt.

Jørgen Strand Larsen scoret kanskje karrierens enkleste – men også viktigste mål, fire minutter på overtid. På bakerste stolpe kunne han bredside inn 3–2, bare minutter etter at Jesper Daland hadde tent håpet med sin utligning.

Nå er Norge i førersetet med tanke på EM-sluttspill i 2023.

– Vi visste at vi måtte vinne. Da vi kom under var det tungt, men så får vi den avslutningen med 3-2 på slutten... Det er mer enn man kan drømme om. Det er noe veldig spennende på gang, sier Jesper Daland til VG.

JUBEL: De norske U21-gutta gikk fra helvete til himmelen på tre overtidsminutter.

I det som var U21-landslagets viktigste kamp på lang tid ble RB Salzburg-spissen Luka Sucic stående helt ensom og alene bak i feltet etter bare fire minutter.

19-åringen gjorde (selvsagt) ingen feil, og plasserte 1–0 enkelt forbi Leeds-keeper Kristoffer Klaesson.

Marerittstarten Leif Gunnar Smeruds menn ikke hadde råd til – men kanskje trengte.

Kroatia ledet nemlig gruppen, og hadde i tillegg Norge på innbyrdes oppgjør. Derfor var fredagens batalje i Drammen på mange måte en gruppefinale.

Og etter den kroatiske kalddusjen skjerpet de rødkledde seg. Jørgen Strand Larsen svarte med å banke ballen i tverrliggeren og ned bare sekunder senere – i det som kunne vært dømt mål.

Etter 37 minutter var det dog liten tvil. Erik Botheim, som knapt har hatt på seg leggbeskyttere i 2022, viste få tegn til rust da han stupheadet inn utligningen etter et Johan Hove-innlegg.

Det var hans første mål på 173 dager – da for Bodø/Glimt. Det var også hans første kamp fra start på 173 dager, på grunn av situasjonen i Russland har overgangen til Krasnodar gått i vasken, og 22-åringen terminerte kontrakten med den russiske klubben i mai.

KLUBBLØS, IKKE MÅLLØS: Erik Botheim har for øyeblikket ingen klubb, men slutter ikke å score mål av den grunn.

– Nå han gått 6–7 måneder uten å spille... han har det lille ekstra, og det er flere her på dette landslaget som har den «x-faktoren», skrøt Jan Åge Fjørtoft i VGTVs pausestudio.

Men det har også Kroatia.

Roko Simic, også han RB Salzburg-spiller, var anonym i 78 minutter. Så stakk han mellom de to norske stopperne Heggheim og Daland, og pirket selvsikkert inn 2–1.

Da så det svært så mørkt ut for Norge, men på overtid steg Jesper Daland opp i feltet og stanget inn utligningen.

– Det er en fin heading, sier Jesper Daland om eget mål.

Noen minutter senere var det Jørgen Strand Larsen sin tur, og plutselig var kampen snudd.

– Det var helt magisk, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VG om Strand Larsens seiersscoring.

Dermed er Norge nå i sterk posisjon før de siste to kampene: De er poenget bak Kroatia, med en kamp mindre spilt. Med andre ord er Norge klare for EM med seiere mot Finland og Aserbajdsjan i de to siste gruppespillkampene.

– Nå er det bare å fokusere på de to siste. Det er gode muligheter nå, sier Erik Botheim til VG.

En av dem som markerte seg for Norge var U21-debutant Kristian Malt Arnstad, som til daglig spiller for Anderlecht i Belgia. 18-åringen ble hentet inn som reserve på grunn av flere skader, og gikk rett inn i startoppstillingen.

– Jeg ser på det som en vanlig kamp. Jeg fokuserer ikke så mye på at det er debut, sier Kristian Malt Arnstad (18) til VG.

Han var svært nære å dundre inn en viktig norsk utligning fem minutter før slutt, men Kroatia-keeper Kotarski var helt nede i hjørnet og reddet.

Heldigvis for Norge fortsatte de å skape sjanser, og Jesper Daland og Jørgen Strand Larsen ble de store heltene.

– Det er noe med den gjengen her, faktisk. Det er en gjeng som har gjort dette før, som har en sinnssyk moral. Det er totalt sett fortjent at vi vinner. Å komme tilbake, og aldri gi opp, det har denne gjengen i blodet, og det hentet de frem, sier landslagssjef Smerud til VG.