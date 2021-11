Selvkritisk Knutsen etter Roma-uavgjort: – Gjør for sene bytter

ROMA/OSLO (VG) (Roma – Bodø/Glimt 2–2) Kjetil Knutsen (53) så laget sitt ta ledelsen to ganger i Roma, men måtte nøye seg med uavgjort.

SELVKRITISK: Kjetil Knutsen sparte lenge på byttene mot Roma. Her sammen med Hugo Vetlesen like før midtbanespilleren kom inn det 88. minutt.

Først i kampens 88. minutt kom det første byttet fra Bodø/Glimt-benken. Da ble det samtidig to bytter, men det var fire minutter etter at Roger Ibañez headet inn utligningen på Stadio Olimpico i Roma.

– Jeg synes ikke vi er rå nok med det vi gjør med ball. Vi leder etter 1–0 etter den første omgangen. I den andre omgangen har vi en veldig god halvtime, hvor jeg føler at vi leder fortjent, sier Knutsen på pressekonferansen etter kampen, før han retter kritikk mot egen kampledelse.

– Så blir vi trøtte og slitne. Det blir for store avstander og jeg gjør for sene bytter. Det må jeg bare erkjenne. Vi er litt heldige det siste kvarteret. De skulle hatt et straffespark, men 2–2-målet var offside, så for meg blir det 1–1. Totalen er en ganske imponerende prestasjon, mener Knutsen.

GOD OPPLEVELSE: Kjetil Knutsen mener Bodø/Glimt leverte en ganske imponerende prestasjon.

Knutsen er klar på at han «overhodet ikke er skuffet» etter kampen, hvor Ola Solbakken sendte Glimt i ledelsen på overtid i første omgang. I den andre omgangen utlignet Stephan El Shaarawy tidlig, før Erik Botheim sendte Glimt tilbake i ledelsen 20 minutter ut i omgangen.

– Det er kjipt når du leder to ganger og mister ledelsen. Selvfølgelig vet vi at det er et storlag, men de er mennesker de også. Vi er ikke helt fornøyd, men prestasjonen gjennom store deler av kampen er veldig bra. Når vi er oss selv 100 prosent, så er vi gode. Med en gang vi mister oss selv litt, så får vi trykk på oss. Det er noe vi må lære, men prestasjonen alt i alt er jeg veldig fornøyd med, sier Botheim.

– Vi kommer til Colosseum. Vi er ikke vant til å spille under disse rammene. Vi kunne gjort en bedre første omgang. Vi hadde kontroll, men vi ble lokket for mye opp i presset. Jeg er litt skuffet over at vi ikke tør å ta mer tak i ballen. Vi kan skape et overtall sentralt i banen hele tiden. Presset deres er ikke spesielt imponerende, men vi blir for utålmodige og bruker backene for tidlig. Da klarer de å stenge oss av, sier Knutsen.

HYLLER FANSEN: Både Kjetil Knutsen og Erik Botheim skryter av Bodø/Glimt-fansen etter kampen.

Knutsen, Botheim og Bodø/Glimt-fansen fikk seg nok uansett nok en opplevelse de vil huske. Botheim kunne etter kampen fortelle at han fikk gåsehud av å se de tilreisende Glimt-supporterne, og Knutsen sier det var helt ekstremt å komme ut på stadion og oppleve trøkket fra «Glimt-svingen».

– Det er fantastisk det vi opplevde på Aspmyra, men dette kan du likestille. Opplevelsen de fikk, tror jeg de vil huske ganske lenge. Det er fantastisk når du kan få de opplevelsene sammen med de som støtter laget. Rett og slett imponerende og fantastisk, sier Knutsen.