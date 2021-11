Suverene Liverpool gruppevinnere etter fire kamper: – Trodde det var umulig

(Liverpool – Atletico Madrid 2–0) Diogo Jota og Sadio Mané sendte Liverpool videre i Champions League etter bare fire kamper. Atlético Madrid ble nok en gang redusert til 10 mann.

Avansementet til åttedelsfinalene ble sikret etter en overbevisende 2–0-seier på Anfield.

Liverpool leder nå gruppe B med full pott og 12 poeng etter fire kamper. Nærmeste utfordrer er Porto med sine fem poeng. Atlético Madrid er nummer tre i gruppa med fire poeng.

Dermed har ingen av lagene mulighet til å ta igjen Liverpool når det gjenstår to kamper – og Liverpool kan allerede nå kalle seg gruppevinnere. Det er første gang de har startet med fire strake seire i Champions League.

– At vi er kvalifisert så tidlig i denne gruppen er massivt. Jeg trodde det var umulig, men guttene klarte det og det er et stort kompliment, sier Jürgen Klopp etter kampen.

– Med tanke på den pulja som er så tøff, er dette strålende. De er sikret å få et lag nummer to i åttedelsfinalen, sier ekspert Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter kampen om det overbevisende avansementet.

Som da lagene møttes på Wanda Metropolitano for to uker siden, ble også denne Champions League-kvelden innholdsrik.

Den mest omdiskuterte hendelsen kom etter 35 minutter på stillingen 2–0 til hjemmelaget: Felipe rev ned Mané og stoppet en åpenbar kontringsmulighet. Dommer Danny Makkelie svarte med å gi Atletico Madrid-spilleren direkte rødt.

Og med 10 mann klarte aldri gjestene slå tilbake.

– Vi var igjen gode mot et veldig godt lag. De er verdensklasse og det er vanskelig å ta ledelsen mot dem. At vi har scoret fem mål på to kamper sier mye - og vi kunne scoret flere, sier Klopp om kampen.

Liverpool-sjefen omtaler det som en «nesten perfekt» kamp og sikter til at Roberto Firmino blant annet måtte ut med en hamstringskade.

Slik var kampen

Første scoring kom etter bare 12 minutter: Trent Alexander-Arnold la vakkert inn fra høyre. I feltet var Diogo Jota akkurat der han skulle være og stupheadet hjemmelaget i ledelsen.

Det tok ikke lang tid før det smalt igjen, og nok en gang var Alexander-Arnold involvert.

Men først var det Sadio Mané som på imponerende vis rev seg løs med tre Atletico Madrid-spillere rundt seg. Han fant til slutt Jordan Henderson som flikket ballen videre til Liverpool-backen.

Han smalt ballen hardt inn i feltet – med det som både kan ha vært et slags innlegg eller et skudd – og der var Mané igjen som styrte ballen i mål.

Rødt kort og annullerte mål

Og med 2–0 etter 20 minutter så det vanskelig ut for gjestene, men enda vanskeligere skulle det altså bli da Felipe ble sendt i dusjen.

SIKRET AVANSEMENT: Mohamed Salah og Sadio Mané feirer scoring på Anfield.

I andre omgang så Liverpool ut til å umiddelbart øke ledelsen til 3–0 da Joel Matip spilte gjennom Jota som satte ballen i mål alene med keeper. Etter en VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

Og flere VAR-annulleringer skulle det bli. For ikke lenge etter banket Luis Suárez ballen i mål mot gamle lagkamerater, men heller ikke denne gangen tok det lang tid før scoringen ble VAR-sjekket og etter hvert annullert for offside igjen.

Bortsett fra den annullerte scoringen hadde Liverpool full kontroll i andre omgang og kunne dermed cruise inn en 2–0-seier.

Det ble spilt syv andre kamper i Champions League onsdag:

AC Milan - FC Porto 1–1

Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2–1

Manchester City - Club Brugge 4–1

RB Leipzig - PSG 2–2

Borussia Dortmund - Ajax 1–3

Sporting CP - Besiktas 4–0

Sheriff Tiraspol - Inter 1–3

MÅLSCORERNE: Sadio Mané og Diogo Jota.