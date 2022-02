Klæbo målløs av Bolsjunov: – Jeg har ikke ord

ZHANGJIAKOU (VG) Sprintmester Johannes Høsflot Klæbo (25) slet med å finne store nok ord til å beskrive sin rival og tremilsvinner Aleksandr Bolsjunov (25) etter åpningsøvelsen.

MÅLLØS: Johannes Høsflot Klæbo lar seg imponere over sin russiske rival Aleksandr Bolsjunov.

– Det var virkelig imponerende. Hva mer kan vi si? Jeg har faktisk ikke ord for det. Det var veldig bra og han har jobbet hardt, så det var helt fortjent, sier Klæbo til VG.

I den oppsiktsvekkende 30-kilometeren med skibytte vant Bolsjunov med over minuttet ned til Dennis Spitsov og to minutter til bronsevinner Iivo Niskanen. Klæbo tuslet rolig inn på 40. plass, nesten ti minutter bak vinneren.

Neste øvelse er fredagens 15 kilometer. Klæbo er klar på at han stiller som utfordrer – ikke favoritt.

– Det blir tøft, så klart. Både Iivo og Bolsjunov var virkelig sterke på søndag, og er definitivt favorittene på 15 kilometer. Det blir tøft, men jeg skal gå ut der og gjøre alt jeg kan, så får vi se hvordan det går. Jeg skal gi alt, sier trønderen.

Den russiske nettavisen Championat har døpt duellen mellom Klæbo og Bolsjunov for «El Clasico» og er tydelige på at en uthvilt Bolsjunov er klink favoritt fredag.

Bolsjunov valgte i siste liten å stå over sprinten i samråd med treneren. Det ble forklart med at han fortsatt var sliten etter tremila med skibytte.

– Eller rettere sagt: Det var «Sasjas» initiativ. Han overtalte meg. Seieren hans i skiatlon så veldig lett ut, men det var ikke sånn. Ingenting er lett i høyden, sa trener Jurij Borodavko.

VG spurte Klæbo om hva han tenkte om Bolsjunovs hviledag med tanke på 15 kilometeren som venter:

– Bolsjunov sto over i dag, men jeg sto nesten over søndag. Jeg gikk bare halve løpet, så vi er likt, sier Klæbo med et smil.

– Men med formen til Iivo og Bolsjunov vil det virkelig bli tøft for oss andre.

Klæbo og Bolsjunov er fra samme årgang og har hatt mange dueller de seneste årene. Nerven mellom dem tok til et nytt nivå under femmila i VM i Oberstdorf sist vinter. De kom i kollisjon på oppløpet og Klæbo ble disket fra gullet, mens Bolsjunov fikk staven ødelagt og kunne ikke gå det han var god for. Gullet gikk dermed til Emil Iversen og Klæbo har kalt det karrierens verste dag.

Tirsdag var han lettet og rørt etter OL-gull nummer fire. Han har tatt de siste fire mesterskapsgullene i sprint. Han har også 3xmesterskapsgull i stafett og lagsprint. Totalt 10 gull i mesterskap allerede som 25-åring.

– Presset har vært tøft, men det var som i Pyeongchang. Jeg har blitt ganske vant til det og har taklet det så godt jeg kan, og det største presset legger jeg på meg selv.

Klæbo jakter fortsatt sitt første distansegull - etter den ulykksalige avslutningen på den imponerende femmila i Tyskland.