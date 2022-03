Fagermo tok alvorsprat med VIF-stjerne

VALLE (VG) Et utspill i VG fra Amor Layouni (29) fikk Dag-Eilev Fagermo til å irettesette angrepsspilleren.

VIL SLÅ TILBAKE: Amor Layouni ønsker å prestere bedre på Intility Arena denne sesongen enn den forrige.

Layouni ankom Oslo som Vålerengas nye supersvenske før forrige sesong, men prestasjonene sto ikke i stil hverken for kantspilleren eller laget i 2021.

14. september gikk Layouni, som Bodø/Glimt solgte til egyptiske Pyramids FC for 15 millioner så sent som i 2019, ut i VG. Budskapet var tydelig: Det var ikke hans feil at scoringer og målgivende pasninger ikke matchet forventningene.

– Jeg hadde 17 ballkontakter mot Sandefjord. Det er jævlig lite. Jeg løper og løper, jeg forsøker å spille vegg, men jeg får ikke tilbake ballen, sa Layouni.

– Det er frustrerende. Blir jeg satt opp én mot én, kan jeg dra av «min kille». Men det skjer for sjelden at jeg er i situasjoner hvor jeg kan utnytte min styrke, mente han.

VG spurte hva han selv kunne gjøre for å bli mer spillbar.

– Jeg vet ikke. Jeg forsøker mitt beste, roper på ballen hele tiden og løper inn bak. Jeg forsøker, men jeg vet ikke. Jeg tror laget må fungere før jeg skal fungere, sa Layouni.

Til slutt stoppet Layouni på tre nettkjenninger, mens Vålerenga endte på 7. plass i Eliteserien – langt unna målet om å blande seg inn i tetkampen.

I vinter har svensken trent hardt for å revansjere den skuffende sesongen. I et intervju med VG forteller Dag-Eilev Fagermo at han har tatt opp uttalelsene direkte med 29-åringen.

Vålerenga-treneren mener Layouni bommet med kritikken.

– Det Amor sa, er feil. Jeg har snakket med ham om det. Han var den kanten som kom til flest innlegg. Han kan ikke skylde på andre. Han må gå i seg selv, og det har han gjort, sier Fagermo, mens han ser Layouni og resten av laget trene på kunstgresset på Intility Arena.

– Hvordan responderte Layouni da du sa at han måtte gå i seg selv?

– Han responderte bra på det. Han er en av dem som kanskje har sett best ut på trening i vinter. Han har stått på hele tiden. Han har jo tanker, han også, om hvordan vi kan utnytte ham bedre, og det syns jeg er bra. Det må jo være en dialog hele veien mellom trener og spiller. Så er det effektiviteten hans som må opp. Det kan også henge sammen med at det har blitt for mange defensive løp på ham.

ENGASJERT: Dag-Eilev Fagermo har klare tanker om bruken av Amor Layouni.

– Hva syns du om profiler som gjerne er sterke personligheter og går ut med meningene sine?

– Du må ha sterke personligheter. Folk må få lov til å mene, men de må prestere når de mener ting. Så skal jeg ikke ha sutring. Jeg sier ikke at Layouni sutret, men generelt kan det ikke være sånn at vi sutrer hvis det er konkurranse i en toppklubb. Og Vålerenga må være en toppklubb. «Passion» syns jeg er fantastisk.

– Men du kalte Layouni inn til en prat?

– Du spurte om profiler, du. Og om folk skal få lov til å mene noe. Ja! Mene, selvfølgelig. Og de må gjerne mene det motsatte av meg. Vi bor i et demokrati.

– Men, altså ... Sutre ... Å sutre på andre ..

– Man må begynne med seg selv. Og det gjelder alle. Meg og alle spillerne. Så du må ikke henge den på Layouni. Amor er en av de mest profesjonelle spillerne vi har. Jeg liker Amor veldig godt. Jeg håper at vi nå får ut potensialet hans, sier Fagermo.

PÅ INTILITY: Laouyni mener lag som kommer til Oslo vil få det tøffere mot Vålerenga i år enn i fjor.

Etter en treningsøkt på halvannen time var Layouni en kort tur innom garderoben før han satte seg ned med VG. Den hurtige svensken erkjenner at forrige sesong ikke var optimal, men han vil heller ikke svartmale den.

– Den var helt okay. Førsteinntrykket var at det ikke gikk som man hadde håpet, men når man ser tilbake, syns jeg det gikk ganske bra. Med noen flere scoringer, hadde folk sett på det på en annen måte. Nå gjelder det bare å bygge videre på fjoråret.

– Dag-Eilev sa han hadde pratet med deg. Hvordan opplevde du den dialogen?

– Vi har hatt en bra dialog. Vi kommer til å gjøre noen taktiske endringer som kommer til å hjelpe meg betydelig. Jeg kan ikke gå inn på det nå, for da vil alle andre vite det. Jeg tror ikke så mange andre vil se det, men det vil hjelpe meg mye.

– Blir det færre defensive oppgaver på deg den kommende sesongen?

– Kanskje, sier Layouni og gliser.

– Hva betyr det for deg at du er deg selv og sier meningene dine?

– Det er veldig viktig.

29-åringen opplever at Vålerenga er mye sterkere nå – enn i fjor. Personlig har Layouni fått tøffere konkurranse om plassen på laget. Supertalentet Osame Sahraoui (20) er tiltenkt venstrekanten i Fagermos 4–3–3-system. På høyresiden av angrepet står det i utgangspunktet mellom Layouni og Taofeek Ismaheel (21).

Nigerianeren er hentet på lån frem til sommeren fra franske Lorient, som kjøpte ham fra Fredrikstad etter å ha sett ham score 13 mål på de 20 siste kampene i Obos-ligaen forrige sesong.

– Vi sa i fjor at vi skulle gå for gull og alt dette her, men vi hadde ikke troppen til det. I år bør vi i alle fall gå for medaljer. Jeg tror det, seriøst. Det er mye større konkurranse nå, og ambisjonen min er å ta en plass i startelleveren, sier Layouni.

Vålerenga serieåpner borte mot Molde lørdag 2. april klokken 18.00.

