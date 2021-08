Sikter mot nye mål: – Jeg har andre ting jeg skal vinne også

SOLA (VG) Jakob Ingebrigtsen (20) lover nye gull etter OL-bragden i Tokyo.

GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen fikk ikke mye fred fra pressen da han kom hjem fra Tokyo søndag ettermiddag, etter å ha sikret gullet på 1500 meter. Foto: Jan Kåre Ness

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Han kan løpe under verdensrekorden. Jeg tror vi kan se 3.25 i løpet av et år eller to. Hvis han bestemmer seg, og det tror jeg han gjør.

Det sa trener og pappa Gjert Ingebrigtsen til internasjonale journalister etter at Jakob Ingebrigtsens olympiske gull var sikret. På oppløpet var Jakob så overlegen at han kunne slappe av de siste meterne. Trolig kunne tiden vært enda bedre.

– Man blir litt overrasket når man får det til, også er det jo litt ekstra gøy når man kunne gitt enda mer. Det handler ikke om å løpe fortest mulig i det løpet, men å vinne gull, sier Jakob til det norske pressekorpset som har møtt opp på flyplassen.

Den olympiske mesteren fikk gullkysset fra sin forlovede da han landet:

Unggutten blir bombardert med spørsmål fra pressen om fremtiden hans og verdensrekorden til marokkanske Hicham El Guerrouj fra 1998 på 3.26,00.

– Jeg føler jeg har snakket om den rekorden siden jeg ble født. Det er ikke noe mer snakk om den nå, enn før, men det er litt mer realistisk nå, sier en avslappet olympisk mester.

Vinnertiden i Tokyo ble på 3.28,32, drøye to sekunder bak verdensrekorden. Likevel betydde det ny olympisk rekord, personlig rekord, europeiske rekord – og familierekord for den yngste av de tre løpebrødrene-Ingebrigtsen.

– Det å ta rekord har alltid vært et mål for meg, så gjenstår det å se hvor fort man kan løpe, sier Jakob og utdyper:

– Jeg har ikke noe klar plan på når det skal skjer, men jeg prøver jo alltid å løpe så fort jeg kan. Også prøver jeg å være i utvikling i tiden fremover, og forhåpentligvis løpe fortere og fortere.

Se gullspurten her:

20 år og 39 dager tok det fra Jakob Ingebrigtsen ble født til han løp inn til det som kanskje er det største idrettsøyeblikket i norsk historie.

På spørsmål om han skal sove med medaljen når han kommer hjem, er han rask og lur i svaret.

– Jeg har andre ting jeg skal vinne også, sier Jakob og ler litt.

Neste stopp på reisen for Jakob i er stevnet i Eugene 20.–21. august, hvor han skal prøve å slå rekorden sin på den engelske milen fra 2019.

Da løp han på 3.51,30. Den europeiske rekorden til Steve Cram ble satt på Bislett i 1985 og lyder 3.46,32. Verdensrekorden tilhører – som på 1500 meter – Hicham el Guerrouj. Den er på 3.43,13.

Storebror Henrik er overbevist om at det kommer flere gull fra 20-åringen fra Lura i Sandnes.

– Så du hva jeg la ut på «Insta-story» da han tok gullet? spør Henrik VG.

Før vi rekker å svare, er han raskt ute med å besvare sitt eget spørsmål: «Jakob sitt første OL-gull».

Se hele velkomsten på Sola her:

– Det kommer flere?

– Ja ja, det er akkurat det som er tingen, svarer Henrik.

VG går rett videre til Jakob og konfronterer han med brorens utsagn.

– At jeg skal ta flere OL-gull? Jaja, klart det. Jeg må jo prøve å ta flere, sier Jakob med et bredt smil rundt munnen før han kommer på at det er en ting som mangler i medaljesamlingen.

– Vinne VM hadde jo også vært veldig gøy, skyter han fort inn.

Under OL-løpet hadde «hele» Sandnes samlet seg for å se Jakob sikre det sensasjonelle gullet: