Roser Solskjær: – Byttene endret kampen

(Manchester United – Villarreal 2–1) En overtidsscoring fra Cristiano Ronaldo sørget for en svært viktig seier for Ole Gunnar Solskjær (48) og Manchester United. Nordmannens bytter viste seg å ha en svært viktig rolle.

GJORDE GREP: Ole Gunnar Solskjær traff med byttene mot slutten av kampen mot Villarreal. Her takker han av Jadon Sancho.

Det siste kvarteret gjorde Manchester United fire bytter i jakten på den avgjørende scoringen. Paul Pogba, Jadon Sancho, Alex Telles og Mason Greenwood ble alle byttet ut, mens Nemanja Matic, Edinson Cavani, Fred og Jesse Lingard kom inn.

For to uker siden var det nettopp Lingard som forærte Young Boys-seieren i den første gruppespillkampen i Champions League. Onsdag hadde han også den målgivende pasningen, men denne gangen til Cristiano Ronaldo. I forkant var det Fred som slo innlegget, mens Cavani var involvert like før.

– Du må rose Ole Gunnar Solskjær. Byttene endret kampen og gjorde at United fikk initiativet i kampen. Jeg ble overrasket over byttet av Pogba, men jeg synes Matic kom inn og kontrollerte midtbanen, sier den tidligere irske landslagsspilleren og BBCs fotballekspert Clinton Morrison.

MATCHVINNER: Cristiano Ronaldo (i bar overkropp) avgjorde for Manchester United.

– Matic og Lingard gjorde begge det veldig bra etter at de kom innpå. Selv Fred på venstrebacken fungerte med det innlegget. Cavani energisk også, vi må se mer til ham. Solskjær gjorde det rett med byttene i kveld, skriver Dominic Booth i Manchester Evening News.

– Ole Gunnar Solskjær får mye kritikk når er for sen med byttene, men i kveld fortjener han skryt for å ha truffet, skriver Rich Fay i Manchester Evening News.

– Jesse var trolig ikke fornøyd med å spille mer, men han kommer inn og påvirker kampen. Det er det du gjør som innbytter i denne klubben, sier Solskjær til BT Sport.

MÅLGIVENDE: Jesse Lingard var nest sist på ballen i forkant av Ronaldos scoring.

Tidligere Manchester United-spiss Michael Owen sier i studioet til BT Sport at Manchester United i litt for stor grad lener seg på enkeltmannsprestasjoner, men:

– I de siste ti minuttene, føltes det mer ut som et lag. De var mye bedre, sier Owen.

– Hele laget vil være i hundre inne i garderoben i kveld og det er slike øyeblikk som kan definere en sesong, sier tidligere Manchester United-spiller Owen Hargreaves.

Ole Gunnar Solskjær har flere ganger tidligere i løpet av perioden som Manchester United-manager fått hard kritikk for manglende bytter. Da Manchester United tapte forrige sesongs Europa League-finale mot nettopp Villarreal, var det etter at Manchester United mistet overtaket i kampen i ekstraomgangene.

Da Manchester United tapte mot Young Boys for to uker siden, var Peter Schmeichel blant dem som var kritiske til Solskjærs bytter, den gang at han byttet ut Cristiano Ronaldo for Jesse Lingard og at franskmannen Anthony Martial kom inn mot slutten av kampen.

– Vi som fans ønsker å ha Ronaldo på banen, uansett om de har en mann utvist. Hvis han får ballen, så kan han få noe til å skje, sa Schmeichel ifølge Daily Mail.

Mot Villarreal fikk Ronaldo virkelig «noe til å skje» mot slutten.