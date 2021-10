Trener sparket etter alvorlige anklager

Treneren i fotballklubben North Carolina Courage er fjernet fra jobben sin med øyeblikkelig virkning etter anklager om seksuelle overgrep.

OMSTRIDT: Paul Riley har fått sparken som trener for North Carolina Courage.

North Carolina Courage er en klubb i NWSL, den øverste ligaen for kvinnefotball i USA.

Treneren heter Paul Riley, 58 år gammel engelskmann, og i en pressemelding forteller klubben at han har fått sparken som følge av «svært alvorlige anklager».

Det er tidligere spillere som har anklaget Paul Riley for seksuelle overgrep, skriver The Athletic.

De skriver videre at det skal handle om flere lag og flere ligaer siden 2010.

Spillernes organisasjon krever nå at det settes i gang etter gransking etter The Athletics avsløringer, melder ESPN.

Sinead Farrelly spilte for Riley på tre forskjellige lag fra 2011. Hun sier til The Athletic at Riley ofte satt ved siden av henne på en bar hvor han regelmessig tok med laget, og til slutt begynte hun å dele dypt personlig informasjon med ham.

Farrelly følte at han tvang henne til å ha sex med ham på hotellrommet hans etter cupfinaletapet i 2011.

Hun hevder også at dette fortsatte fram mot neste sesong og da hun senere spilte for et annet lag som Riley trente.

En annen spiller som har kommet med anklager mot Riley, er Meleana Shim. Kvinnene forteller blant annet om at de begge endte opp på Rileys hotellrom etter en kveld på byen. De hevder blant annet at Riley presset dem til å kysse hverandre så laget skulle slippe en tøff løpeøkt den uken.

I en uttalelse til The Athletic nekter Riley for han har utført overgrep og hevder at flesteparten av påstandene er usanne:

– Jeg har aldri hatt sex med eller gjort seksuelle tilnærminger mot disse spillerne.

Kvinnene hevder også at Riley presset på lagene sin egen livsstil med utstrakt inntak av alkohol. I uttalelsen til The Athletic hevder Riley også at han ikke har tatt med spillerne ut for å drikke.

Stjernespilleren Alex Morgan skriver på Twitter at hun støtter de to kvinnene. Hun mener at ligaen må gripe inn. Som andre profesjonelle lagligaer i USA, er også kvinnefotballen i en egen organisasjon, ikke organisert under fotballforbundet, som i Norge.

The Athletic skriver at Meleana Shim i 2015 – med hjelp fra Morgan – sendte en klage til eieren og HR-sjefen i sin daværende klubb, Portland Thorns. HR-sjefen fortalte henne imidlertid at hun ikke hadde noen juridisk sak, ettersom hun ikke kunne komme opp med beviser.

Avsløringene har vakt sterke reaksjoner, og mange mener det er på høy tid at ligaen for kvinnefotball tar grep.

– Det som skjer i denne ligaen er kvalmende, skriver Portland Thorns-stjernen Sophia Smith på Twitter.

– Som ung spiller er det en skremmende følelse å aldri vite hvem som ser etter deg eller hvem du kan stole på. Det absolutte minimum er at ligaen beskytter spillerne sine, og de klarer ikke engang å gjøre det.

Også superstjernen Megan Rapinoe kommer med sterk støtte:

Portland Thorns skriver på Twitter at de tok varslene i 2015 på alvor og gjennomførte en ekstern gransking – men ikke fant at det var begått ulovlige handlinger.