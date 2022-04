Gamle Ruud åpnet festen for nye Odd: – Det er deilig

SKIEN (Odd-Tromsø 2–0) Høyreback Espen Ruud startet sesongen med sin 44. scoring i eliteserien. 38-åringen går inn i sin 20. sesong på toppnivå. Nye Odd gjorde seriepremieren til en fest.

Veteranen brukte bare fem minutter og 53 sekunder på å presentere høyrefoten. På halv volley smalt Ruud innlegget til Joshua Kitolano opp i nettaket etter selv å ha dratt opp angrepet.

– Det er deilig å se at den går opp i nettaket, sier Ruud til Discovery+.

Tromsøs defensive midtpunkt, Christopher Psyché, kunne ha stoppet ballen fra Kitolano. Men dette var omgangen da marginene ikke stemte for TIL.

Rett etter Ruud-scoringen fikk Moses Ebyie en av sine tre muligheter før pause. Men Odd-keeper Leopold Wahlstedt reddet. Ruben Yttergård Jenssen styrte opp flere gode angrep med det stemte ikke for spissen fra Nigeria.

Det gjorde det derimot for Espen Ruud. I tillegg til scoringen hadde han fire innlegg. veteranen opererte nesten mer som høyreving enn som høyreback i Pål Arne Johansens nye Odd.

1–0: Espen Ruud feirer sesongens første fulltreffer med Filip Jørgensen. I forgrunnen Odd-keeper Leopold Wahlstedt.

På motsatt kant hadde venstreback Josef Baccay den samme rollen. Spilleren som Lillestrøm har lånt ut til Fredrikstad og HamKam de to siste årene, stakk i angrep så fort sjansen bød seg. Baccay hadde Odd største mulighet utenom scoringen, men da var Tromsø-keeper Simon Thomas på plass.

Nye Odd kjører et mer fleksibelt angrepsspill med de sidebackene i to av hovedrollene. Dermed må midtbaneanker Solomon Owusu balansere laget og slippe seg ned til stopperduoen Odin Bjørtuft og Steffen Hagen. Før pause fungerte det ikke helt topp.

Odd var sårbare for kontringer og gikk til pause med en litt heldig 1–0-ledelse.

2–0: Milan Jevtovic jubler for Odds andre scoring sammen med Tobias Lauritsen.

Men den nye mer fleksible spillestilen ser ut til å gi Odd et mye mindre forutsigbart angrepsspill en mannsalder etter at Tom Nordlie innførte 4–3–3-tradisjonen i Skien.

Åtte minutter etter pause stakk midtstopper Odin Bjørtuft i angrep og klemte et hardt innlegg inn foran Tromsø-målet. På motsatt side dukket Milan Jevtovic opp og smadret ballen inn i nota. Trener «Paco» hadde grunn til å smile på benken.

På motsatt benk var Gaute Helstrup nødt til å foreta seg noe. TIL-treneren gikk for et dobbeltbytte. Inn kom Kent-Are Antonsen og Eric Kitolano – sistnevnte til midtbaneduell med en god lillebror Joshua. Et nytt dobbeltbytte kom 10 minutter senere.

Men kampen var kjørt. Tromsø fikk nue muligheter og endte foran på sjansestatistikken. Men TIL hadde ikke dagen. Den var like svart som klubbens nye bortedrakter. Da Moses Ebyie endelig fikk ballen i mål på overtid endte det hele i en offside-avblåsning.

Odd liknet et synkende skip med en seier på de 10 siste seriekampene i fjor høst. Det hjalp ikke at forsvarssjef Steffen Hagen kom inn seks kamper før slutt. Laget var lekk og slapp inn hele 58 mål. Bare Stabæk på nedrykksplass hadde flere baklengs.

De slapp til sjanser mot Tromsø også. Men et kjempende hjemmelag holdt buret rent. Det skjedde bare en gang høsten 2021.

