Italiensk storavis: Bodø/Glimt er et mareritt for Roma

For andre gang denne sesongen ble Bodø/Glimt for sterke for José Mourinho og Roma. Nå går 2–1-seieren i kvartfinalen i Conference League «verden rundt».

MATCHVINNEREN:Hugo Vetlesen (i midten) scoret 2–1 scoringen på tampen mot Roma. Bak ham går en glisende Kjetil Knutsen,

Internasjonale medier virker ikke like sjokkerte som etter 6–1-kampen i høst, men er uansett ikke nådige mot det italienske hovedstadslaget.

«Kanskje dette tapet gjør mer vondt enn 6–1 tapet. Bodø/Glimt sårer Roma igjen», skriver den italienske sportsavisen Gazzetta.

«Etter den sensasjonelle 6-1-kampen i Norge og 2-2 på Stadio Olimpico vender Giallorossi hjem med nok et overraskende tap. Ikke engang en tredje kamp mot Bodø var nok til å bryte forbannelsen mot dem», skriver italienske Corrierre dello Sport – og mener at Bodø/Glimt er et «mareritt» for Roma.

Det ordet går igjen hos flere medier:

«Romas mardröm – norsk succé igen», skriver svenske Aftonbladet.

«Bodø/Glimt bringer uflaks til Roma. Mourinho gjenopplever marerittet fra 6–1», skriver det italienske nettstedet CalcioMercato.

Men Bodø/Glimt har ikke bare sendt sjokkbølger gjennom Europa:

«Historien har gjentatt seg selv, ettersom José Mourinho og hans Roma ble slått igjen av Bodø/Glimt, denne gangen i Europa Conference League-kvartfinalen», skriver avisen The West Australian.

– Seieren var ikke like minneverdig som 6–1-overkjøringen i gruppespillet, noe som var et av de verste tapene noen sinne for Mourinho og hans klubb.

BESEIRET IGJEN: Roma-manager José Mourinho (t.h.) klagde på dommernivået på Aspmyra.

Med torsdagens seier skriver Bodø/Glimt seg inn på en ekslusiv liste over klubbene Mourinho har møtt som manager.

Ifølge Bleacher Report er det faktisk bare Bodø-laget og gigantklubben Real Madrid som har unngått tap over tre kamper mot Mourinho.

«En god Pellegrini og innsatsen til Abraham og Mkhitaryan var ikke nok: I andre omgang skjøt «Giallorossi» seg selv i foten med stygge feil», skriver Gazzetta.

«Mourinho «forrådt av Patrício og Roma tapte igjen i Norge», skriver den portugisiske avisen A Bola.

På Skjærtorsdag kommer svaret på om Roma kan stå opp igjen fra marerittet, eller om Bodø/Glimt fortsetter å plage Mourinho og co.