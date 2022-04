Mareritt for de norske bryterne i EM

Morten Thoresen (25) ble knust i sin kvartfinale, og da Felix Baldauf (27) skulle forsvare de norske bryternes ære i sin kvartfinale pådro han seg en lårskade.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Dermed måtte det siste norske gullhåpet trekke seg på stillingen 1–2 i kvartfinalen mot bulgarske Kiril Milenov. Baldauf fikk en skade på baksiden av det venstre låret, og kunne ikke fortsette.

– Jeg kjente det smalt i hamstringen og umiddelbart sviktet benet. Jeg måtte be bulgareren om å stoppe fordi det var noe galt. Jeg kan ikke forklare hvor skuffet jeg er, oppsummerte Baldauf da han fikk behandling for lårskaden og kuttet over øyet etter nederlaget.

VG+ Sport sendte direkte fra EM

Skaden er såpass alvorlig at han ikke kan delta i en eventuell rekvalifisering, og bronsefinale, søndag dersom Milenov kommer til finalen.

– Jeg tror vi alle visste at det var realistisk med medalje og til og med EM-tittel her. Jeg har lenge hatt ambisjoner om medalje i dette mesterskapet. Jeg har ofret mye, så jeg tror ikke det er så mange som kunne stoppet meg i dag, la Baldauf til.

Han har slitt med mange skader, og fikk diagnosen «Bekhterevs» i fjor.

Les også Bryteprofilen fikk alvorlig diagnose – nå er han EM-favoritt

Håvard Jørgensen (72 kg) og Exauce Mukubu (82 kg) røk begge ut i åttedelsfinalene, og er helt ute av mesterskapet.

Thoresen er nå det eneste håpet som er igjen for Norge. Han ble knust 9–0 av Slavik Galstyan i kvartfinalen, men dersom armeneren kommer til finalen kan Thoresen få kjempe om EM-bronse i Budapest søndag kveld. Galstyan må altså vinne sin semifinale lørdag kveld dersom det skal skje.

God åpning

Både Thoresen og Baldauf imponerte i sine åttedelsfinaler ved å vinne mot henholdsvis rumenske Mihai Radu Mihut (2–0) og serbiske Mihail Kajaia (4–0).

Men så var det altså bråstopp. Skader har preget bryte-EM voldsomt sett med norske øyne. Før mesterskapet måtte Grace Bullen, Per Anders Kure og Oskar Marvik trekke seg med skader og sykdom. Bullen og Marvik var opplagte gullkandidater.

Neste store mesterskap for bryterne er EM i Serbia i september.