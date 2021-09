Solskjær om Ronaldo: – Han kommer definitivt på banen

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (48) røper ikke om Cristiano Ronaldo (36) får starte mot Newcastle, men lover at superstjernen uansett kommer på banen.

SUPERSTJERNEN PÅ PLASS: Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo avbildet tidligere i uken.

– Han har en god uke med oss her. Han kommer definitivt på banen på et eller annet tidspunkt, sa Solskjær på dagens pressekonferanse.

Sist Ronaldo var i klubben var han lagkamerat med Solskjær, og den norske manageren fikk spørsmål om hvordan det nå vil være å ha ansvaret for superstjernen.

– Vi har en gjensidig respekt for hverandre, og han vet at jeg må ta avgjørelsene om når han skal spille, og når han ikke skal spille. Det er min jobb å få det beste ut av ham, og det må skje gjennom kommunikasjon, fortsatte Solskjær og la til:

– Han vil jo spille så mye som mulig. Han er nok den spilleren jeg har sett i løpet av min karriere som har vært best til å forberede seg og ta vare på seg selv. Ryan Giggs spilte til han var 40 år, og det kan nok Ronaldo også gjøre.

– Cristiano har utviklet seg voldsomt siden sist han var her. Vi får nok ikke se 18–19 overstegsfinter, men han har dem fortsatt inne. Han har utviklet seg til å bli en av de beste avslutterne jeg noen gang har sett. Det ser også ut til at han har hurtigheten fortsatt, sa Solskjær fornøyd.

Lørdag kl. 16.00 spiller Manchester United hjemme på Old Trafford mot Newcastle i Premier League.

Det blir etter all sannsynlighet Ronaldos første kamp for Manchester United på Old Trafford siden mai 2009 da han var med å sikre ligatittelen i 0–0-kampen mot Arsenal.

Ronaldo har selv gjort det klart at han vil «legge press» på Solskjær slik at han får starte helgens kamp.

– Jeg kommer selvsagt til å være nervøs på lørdag, men er mer moden og mer erfaren nå. Jeg kommer til å være forberedt og jeg vil legge press på Solskjær, slik at han tar meg med fra start, har Ronaldo sagt ifølge Mirror.

Etter 12 år i Real Madrid og Juventus er den portugisiske superstjernen tilbake i Manchester United, og overgangen gikk i orden like før vinduet stengte.

