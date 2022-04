Liverpool til topps i Premier League - lekte med Ronaldo-løse United

(Liverpool - Manchester United 4–0) Mohamed Salah (29) og Liverpool rundspilte og ydmyket erkerivalene fra Manchester. Seieren tilspisser tittelkampen ytterligere.

Manchester United-manager Ralf Rangnick hadde lagt om til en trebacklinje med vingbacker for å hanskes med Liverpools offensive arsenal. Dette forsterkede forsvaret var vid åpent allerede etter fem minutter.

Mohamed Salah ble spilt foruroligende enkelt gjennom, og på ett touch fant han Luis Diaz helt alene foran mål. Der hadde colombianeren få problemer med å gi Liverpool en drømmestart på oppgjøret.

Gjestene fremsto sjanseløse og hadde ikke et eneste skudd på mål i første omgang. På midtbanen dikterte Thiago spillet elegant, mens angrepsrekken slet ut United-forsvaret med aggressivt press – og finesse.

For Liverpools andre scoring var av det vakre slaget. I Barcelona blir det kalt tiki-taka, på norsk klikk-klakk-spill. Med lekre én-touch-pasninger ble Salah spilt gjennom alene mot De Gea, hvor egypteren trillet inn doblingen. Hans første ligascoring på over én måned.

– Det er et av årets mål, mente Petter Myhre hos TV 2.

– Etter vi scorer det første målet, jakter vi det andre og tredje. Det var en fantastisk prestasjon av oss, forhåpentligvis kan vi fortsette på samme måte, sier Salah etter kampen.

TOMÅLSSCORER: Mohamed Salah var i fyr og flamme mot United.

Manchester United hadde bare tatt fem poeng av 24 mulige mot forrige sesongs topp seks i Premier League før tirsdagens kamp mot serietoer Liverpool.

Gang på gang har de røde djevlene mislykkes mot god motstand, med et ydmykende 5–0-tap mot nettopp Liverpool som bunnpunktet. Tirsdag fikk de nok en leksjon av et lag de gjerne liker å sidestille seg med.

Siden Uniteds forrige ligaseier på Anfield i 2016 har Liverpool vunnet fire kamper, fire har endt uavgjort. Denne sesongen ender det 9–0 sammenlagt til Liverpool mot de røde djevlene.

– De gjør det enkelt for oss på midtbanen og i forsvar. Vi holdt nullen både her og der, sier Salah om oppgjørene mot United denne sesongen.

– Disse United-spillerne ønsker at sesongen skal være over, slik at de kan gjemme seg bak den nye manageren og klandre den gamle. En kultur av unnskyldninger gjennomsyrer hele klubben, tordnet klubblegenden Gary Neville hos Sky Sports.

Etter 55 minutter fikk United deres første skudd på mål. Etter innbyttet av Jadon Sancho og en formasjonsomlegging hang gjestene langt bedre med og kom til flere avslutninger, men det var bare Liverpool som klarte å overliste keeper.

Først tegnet Sadio Mané seg på scoringslisten, som den tredje og siste fra Liverpools angrepsrekke. Deretter, fem minutter før slutt, satte Salah sitt andre for kvelden etter nok en gang blitt trådt gjennom United-forsvaret.

– Angriperne våre scorer ikke bare, de jobber hardt i det defensive spillet også. Det hever nivået vårt, mener Thiago.

Seieren sender Liverpool til forbi Manchester City og til topps i Premier League, men med én kamp mer spilt enn Pep Guardiolas menn.

Mandag fortalte Cristiano Ronaldo og Georgina Rodriguez at de hadde mistet et barn under fødselen av tvillinger. Samtlige spillere bar svarte sørgebånd under kveldens kamp, og etter syv minutter brøt hele stadion ut i applaus til hyllest for Ronaldo og hans familie. Portugiseren var ikke i troppen til kveldens kamp.

