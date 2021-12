Klæbo usikker på Tour-etapper: – Vi får se

LENZERHEIDE (VG) Tross en drømmestart på Tour de Ski, er det ikke gitt at Johannes Høsflot Klæbo (25) fullfører.

JUBEL: Johannes Høsflot Klæbo kunne juble for sprintseier i Lenzerheide. Med fjerdeplass på 15 km klassisk er han i tet etter to av seks etapper.

Trønderen var suveren på tirsdagens sprint og ble nummer fire på 15 km klassisk bak Iivo Niskanen, Aleksandr Bolsjunov og Pål Golberg onsdag.

Klæbo leder sammendraget med 14 sekunder til Golberg, 36 sekunder til Niskanen og 44 sekunder til Bolsjunov etter to av seks etapper. Men det spørs om Klæbo fullfører touren.

– Jeg har tenkt veldig lite på sammendraget for å være ærlig. Jeg tar ett renn av gangen, og vi får se hvor lenge jeg holder på. Nå var det viktigste å få to gode renn her, så får vi ta en hviledag i morgen og ting derfra, sier Klæbo til VG i snøværet i Lenzerheide.

– Hvordan vurderer du sjansene for å gå de gjenværende konkurransene?

– Plan A er å fullføre, så er det helt avhengig av at kroppen spiller på lag. Kjenner jeg at det er negativt for det som skal skje i februar, vil jeg hoppe av på sekundet, svarer Klæbo med bestemt tone.

Fakta Tour de Ski-programmet: Lenzerheide, Sveits: 28. desember (1. etappe): 14.00: Sprint fri (TV 2) 29. desember: 13.30: 10 km klassisk, kvinner (TV 2)

15.05: 15 km klassisk, menn (TV 2) Oberstdorf (Tyskland) 31. desember: 12.55: 10 km fellesstart fri, kvinner (TV3)

15.25: 15 km fellesstart fri, menn (TV3) 1. januar: 12.00: Sprint klassisk (TV 3) Val di Fiemme (Italia) 3. januar: 12.40: 10 km fellesstart klassisk, kvinner (TV 3)

14.50: 15 km fellesstart klassisk, menn (TV 3) 4. januar: 11.30: 10 km fellesstart fri, kvinner i «Monsterbakken» (TV3)

15.25: 10 km fellesstart fri, menn i Monsterbakken» (TV 3) Les mer

Han er klar på at det store målet er å være i best mulig form til OL i Beijing, som starter 4. februar, på mellom 1600 og 1800 meters høyde. Da er trønderen usikker på om beste oppskrift er å gå seks renn på åtte dager, med avslutning opp «monsterbakken» i Val di Fiemme.

Klæbo har vært i høyden i Sveits i over 20 dager i strekk, og feiret jul i Davos med samboeren.

Neste etappe går i mellomhøyde i Oberstdorf på nyttårsaften. Klæbo er spent på hvordan kroppen takler neste stopp.

Han hadde også to lange høydeopphold i høst. Etter det første, erfarte Tour de Ski-lederen at han ikke tok det nok med ro da han kom ned i lavlandet igjen.

– Man må ha noen rolig dager. Det ble litt for lite rolig den gang, og nå skal vi rett i gang med noe hardt i Oberstdorf, så vi får se, sier Klæbo.

Langrennssjef Espen Bjervig ønsker at 25-åringen skal fullføre Tour de Ski.

– Johannes kommer til å bli knallhard i touren når vi får flere fellesstarter her. Jeg tror de også skal slite med ham i OL på distanse, sier Bjervig.

– Klæbo sier han vurderer å hoppe av. Hvilke vurderinger gjør dere?

– Jeg har ikke pratet med Johannes etter løpet ennå, men håper han kan kjempe om sammenlagtseieren. Så sant han ikke er syk eller noe sånn, er målet vårt at vi skal fullføre, svarer Bjervig.

Klæbo var godt fornøyd med fjerdeplassen i snødrevet onsdag.

– Jeg føler jeg har tatt steg på distanse, og er jevnt der oppe i toppen, sier Klæbo.

– Hva skyldes utviklingen?

– Generelt har jeg jobbet med distanseformen. Den har blitt jevnt over bedre. Jeg tar steg for steg og små skritt om gangen. Det gir forhåpentligvis resultater. Jeg er en av de som er der oppe, svarer Klæbo.

PS! Også Frida Karlsson er usikker på om hun fullfører Tour de Ski.