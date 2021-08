Solskjær i stort VG-intervju: – Jeg er ikke vanskelig å forhandle med

Sommeren har vært snill mot Ole Gunnar Solskjær (48). Men ny kontrakt og nye stjerner betyr også nye forventninger.

GLAD MANN: Ole Gunnar Solskjær åpner opp om tiden som Manchester United-manager.

Publisert Publisert Nå nettopp

I dette VG-intervjuet tar den norske Manchester United-manager deg med bak kulissene til en sommer der det aller meste, med unntak av forrige helgs 1–1-kamp mot Southampton, har gått rett vei.

Hva skjedde da ledelsen i klubben bestemte seg for å tilby ham en ny treårskontrakt?

Hvilke knapper trykker han på i de private samtalene der han overtaler ettertraktede spillere om å signere for ham?

Hvordan har han forvandlet en klubb som virket akterutseilt, til en troverdig gullkandidat?

Og hvordan stiller han seg til kravet fra ekspertene om at han nå må vinne sølvtøy for ikke å mislykkes i jobben?

Les også Solskjær-utspill skapte storm: – Jeg bryr meg ikke

Vi spoler tilbake en måned: Manchester United offentliggjorde den 24. juli at Solskjær hadde signert en ny treårskontrakt med opsjon på et fjerde år.

Tredjeplass i 2020 og annenplass i 2021 var bevis nok for eierne, tross det bitre finaletapet på straffer mot Villarreal i Europa League.

– Det var noe vi snakket om på slutten av forrige sesong, at vi kom til å sette oss ned. De var fornøyd med det vi gjorde. Vi kom til å bli enige om noe. Jeg er ikke vanskelig å forhandle med når det er snakk om sånt, smiler Solskjær.

Engelske medier har lenge rapportert at hvis Manchester United skulle forlenge Solskjærs kontrakt, så måtte det skje i sommer, ettersom det opprinnelig har vært kjent at avtalen hans varte til sommeren 2022.

TOMMEL OPP: Ole Gunnar Solskjær gratulerte Villarreal-spillerne etter at de slo Manchester United i Europa League-finalen tidligere i år.

Det er en sannhet med modifikasjoner, kan Solskjær avsløre. Manchester United hadde nemlig en opsjon om å forlenge kontrakten med ytterligere ett år hvis de var fornøyd med jobben han gjorde.

– Det var som en toårskontrakt uansett, så det var ikke så stor forskjell, forteller Solskjær.

Likevel valgte altså Manchester United å tilby ham en kontrakt til sommeren 2024 – denne gangen med en offentlig kjent opsjon om mulig ettårig forlengelse.

– Det er en tillitserklæring. De er fornøyd med det de ser innenfor veggene her, og bak det dere ikke ser.

– Ga det deg en ekstra trygghet at du visste om den ettårige opsjonen fra før?

– Det var trygghet for dem, for de hadde ett år i opsjon, sånn at de kunne velge å ha to år igjen. Det var ikke sånn at jeg kunne si at «nå vil jeg ha den opsjonen», selvfølgelig. Jeg visste at jeg hadde to år igjen uansett, sier Solskjær.

Selv om den nye kontrakten er en tillitserklæring, viser fotballen til stadighet at kontraktslengden til managere har lite å si for hvor lenge de faktisk får beholde jobben.

Forgjengeren José Mourinho fikk for eksempel sparken elleve måneder etter å ha skrevet under på en fireårskontrakt med Manchester United.

Det som kommer til å avgjøre hvor lenge Solskjær får sitte, er resultatene på banen. Og ifølge flere eksperter innebærer det at han må vinne et trofé denne sesongen.

– Dette er hans store år. Hvis han ikke klarer å levere et betydelig trofé denne sesongen, tror jeg han er ferdig, sier ekspert Danny Murphy på BBC.

– At United ikke vinner ligaen denne sesongen, og ender på tredje- eller fjerdeplass, kan ikke være akseptabelt, lyder dommen fra Liverpool-legende og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

TIDLIGERE KONKURRENTER: Ole Gunnar Solskjær skyter mellom beina til Jamie Carragher og i mål på vei mot seier mot Liverpool i den fjerde runden i FA-cupen i 1998/99-sesongen, som endte med at Manchester United vant Premier League, Champions League og FA-cupen.

Solskjær smiler når Carraghers navn blir nevnt.

– Det psykiske spillet til Jamie Carragher begynte tidlig. Det er jeg ikke redd for, sier han.

– Hva mener du bør være kravet for om du lykkes eller mislykkes nå?

– Jeg har hatt to hele sesonger nå. Jeg kom inn, da var vi på sjetteplass, 20–30 poeng bak toppen og veldig langt bak fjerdeplassen. Vi tok igjen en del poeng og var ikke så veldig langt unna fjerdeplass den sesongen.

– Det var en lappejobb for å si det sånn, sier Solskjær om de første månedene som United-manager.

Fakta Manchester United under Ole Gunnar Solskjær Som midlertidig manager (fra 19. desember 2018 til 28. mars 2019):

Kamper spilt: 19

Seirer: 14

Uavgjort: 2

Tap: 3

Målforskjell: 40–17

I Premier League: Spilt 13 kamper (10–2–1). Målforskjell 29–11. Som permanent manager:

Kamper spilt: 134

Seirer: 72

Uavgjort: 31

Tap: 31

Målforskjell: 261–154

I Premier League: Spilt 99 kamper (52–28–19). Målforskjell 181–107. Manchester Uniteds ligaplasseringer under Ole Gunnar Solskjær:

2018/19: 6. plass (også på 6. plass da Solskjær overtok i desember 2018)

2019/20: 3. plass

2020/21: 2. plass Beste resultat:

Champions League: Slått ut i kvartfinalen i 2018/19

Europa League: Tapte finalen i 2020/21

FA-cup: Semifinale i 2019/20

Ligacupen: Semifinale i 2019/20 Les mer

De to siste sesongene har han ledet laget til tredje- og annenplass.

– Da er vi jo med på å kjempe, ikke sant? Når vi er nummer to og det ikke er avgjort før 10.–12. mai, så er vi med og kjemper, sier Solskjær.

Manchester City vant ligaen med 12 poeng mer enn Manchester United. Europa League-finalen kunne gjort sesongen til en ubetinget opptur, men det endte i straffetap mot Villarreal.

– Det kunne gått begge veier. Hvis jeg hadde sittet her og vi hadde scoret på den siste straffen og ikke dem, så hadde det plutselig vært en suksess, sier Solskjær og strekker armene i været.

– Så små er marginene i fotball. Det vet alle engelskmenn også med hvor nær de var å vinne EM, fortsetter han.

Han unngår å formulere et minstekrav for sesongen.

Les også Solskjær holder døren på gløtt: – Vet aldri

– Noen ganger er det ikke hva du kan høste som vises. Trofeene er selvfølgelig viktige for alle, men vi har sett fremgang hele veien og håper det fortsetter så vi er med og kjemper helt inn i år også, sier Solskjær.

Han påpeker at han konkurrerer mot to av de tre siste Champions League-vinnerne (Chelsea og Liverpool), i tillegg til regjerende seriemester Manchester City, men lover:

– Vi skal jage. Vi skal jakte på de som er foran oss, og som har vunnet trofeer. Det er vårt oppdrag i år.

Ett område hvor utviklingen har vært tydelig under Solskjær, er overgangsmarkedet. I fjor sommer klarte ikke United å lokke til seg Jadon Sancho, i januar i fjor gikk de glipp av Erling Braut Haaland, og de har ofte handlet tett opp mot slutten på vinduet.

Denne gangen sikret de underskriftene til både Sancho og verdensmester Raphaël Varane før serieåpningen.

– Hvorfor har Manchester United blitt et mer attraktivt lag å signere for enn for tre år siden?

– Det må du nesten spørre andre om, men vi som jobber her, føler vi har tatt steg den rette veien. Vi som har vært i klubben, vet hvor magisk det er å være her når det går bra. Og jeg er helt sikker på at vi bare kommer til å bli enda bedre, sier Solskjær.

Når nye spillere presenteres for Manchester United, trekker de ofte frem samtalene med Solskjær som en avgjørende faktor for valget. Sist i rekken var Varane, som beskrev Solskjærs rolle som «veldig viktig».

– Hvilke knapper trykker du på under de samtalene?

– Nei, det er bare meg som menneske som snakker med dem som menneske, om mine erfaringer som Manchester United-spiller og etter hvert -trener. Jeg selger klubben, sier Solskjær.

Les også Solskjær fullroser stjernekjøpet: – Alt ved ham er klasse

Han beskriver det som «noe helt annet» enn da jobben hans var å lokke spillere til Molde.

– Der var det «du skal få komme til Molde, vi skal vinne serien, du skal få utvikle deg og få lov til å reise ut». Her er det et annet prosjekt og et annet oppdrag. Her skal vi samle en gjeng med sultne og gode fotballspillere som har en fantastisk mulighet til å bli legender i en klubb, sier Solskjær og utdyper:

– Det er en klubb som er fantastisk å være en del av når vi vinner. Jeg skal ikke sitte og snakke om hvor flink eller dårlig jeg er; jeg er bare meg selv når jeg snakker med dem, og så får de da tenke på om klubben og sjefen er det de ønsker å jobbe med og under.

Publisert Publisert: 27. august 2021 01:54