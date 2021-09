Sterling hyllet avdød Twitch-stjerne

(Ungarn-England 0–4) Scoringene kom på løpende bånd etter at Raheem Sterling sendte England i ledelsen. Han benyttet anledningen til å hylle avdøde Steffie Gregg.

HYLLET: Steffie Gregg ble hyllet av Raheem Sterling etter scoringen.

«I love you forever Steffie Gregg» var meldingen på T-skjorten til Sterling etter scoringen. Steffie Gregg, niesen til dancehall-produsent Rvssian, døde 26 år gammel tidligere denne uken. Hun skal ha gått bort etter komplikasjoner knyttet til covd-19.

Hun er en kjent profil på streaming-plattformen Twitch. Dødsfallet har sjokkert mange på Jamaica. Sterling er født og bodde på den karibiske øya til han var fem.

England spilte sin kamp nummer 51 på rad uten tap i VM- og EM-kvalifiseringen. De fikk en lute hyggelig mottagelse av hjemmepublikum i Ungarn. De engelske spillerne ble møtt med buing da de gikk ned på kne for å gjøre sin vante markering mot rasisme før kampen.

– Det var skuffende å høre buingen, men det har også skjedd i tidligere kamper. Vi visste at det kunne skje og jeg er glad for at vi alle sto i det, sier Harry Maguire til BBC.

Det skal også ha kommet apelyder mot enkelte engelske spillere.

– Jeg hørte ikke det. Jeg vil snakke med guttene. Vi må rapportere til UEFA om det er tilfelle. I så fall håper jeg UEFA reagerer, sterkt sier kaptein Harry Kane.

Det eksploderte etter en sjansefattig 1. omgang på Puskas Arena i Budapest. Først misset Kane en kjempesjanse. Så kom kampens første godbit.

Declan Rice vant ballen på midtbanen og da gikk det fort. Via Jack Grealish og Mason Mount endte den ballen hos en enesom Sterling foran mål.

Han misset ikke og hadde forberedt jubelen. Manchester City-spilleren dro av seg Three Lions-trøyen og hyllet Steffie Gregg etter sitt landslagsmål nummer 18. Dommeren belønnet ham med et gult kort mens det haglet med colabegre fra tribunen i Ungarn.

Scoringen ble raskt fulgt opp av Harry Kane som stupheadet inn 2–0 på pasning fra nettopp Sterling. England-spissen hadde i tillegg tre andre store sjanser, men måtte nøye seg med den ene scoringen.

2–0: Harry Kane setter inn Englands andre mål i Budapest.

Maguire – ordnet 3–0. Også det på en heading. Corneren ble servert av Manchester United-kollega Luke Shaw.

Ungarn-keeper Péter Gulácsi – til daglig i Leipzig – imponerte ikke. Målvakten var heller ikke på sitt beste da Declan Rice scoret Englands fjerde fra langt hold rett før slutt.

Dermed var Ungarn påført sitt største nederlag på hjemmebane i løpet av 118 VM-kvalifiseringskamper.

– En voksen gjennomføring av England, mener TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

Dermed står England med fire strake seire i VM-kvaliken. Det engelske landslaget har ikke tapt en kvalikkamp på 12 år – 1–0 for Ukraina høsten 2009.

Englands 51 kvalikkamper siden den gang har gitt 41 seire og 10 uavgjorte med en målforskjell på gigantiske 150–22.