Viaplay truer TV 2 med søksmål over PL-bilder

Viaplay truer med søksmål mot TV 2 for det de mener er brudd på avtalen om å vise bilder fra Premier League, skriver Kampanje. TV 2 avfeier kritikken, men lover raskt tilsvar.

MENER TV 2 STJELER: Viaplay, som eier rettighetene til Premier League, mener TV 2 stjeler når de bruker klipp fra deres sendinger.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Tidligere denne måneden overtok Viaplay Group de eksklusive rettighetene til Premier League fra TV 2, som har hatt rettighetene de siste tolv årene. Nå kan konflikten havne i retten – på samme måte som VG og Viaplay havnet i retten i 2021.

Det var Kampanje som skrev om saken først.

– Forrige uke kunne vi konstatere at TV 2 valgte å sende en håndfull klipp på sine nyhetssendinger og nettsider. TV 2 vet bedre enn noen andre at rettighetene er eksklusive. Vi gjorde dem oppmerksomme på at de bildene skulle fjernes og at alternativet var å ta det til retten slik vi gjorde med VG, sier sportssjef Peter Nørrelund i Viaplay Group til VG.

VG tapte rettssaken mot Viaplay i september 2021, før partene senere inngikk et forlik i mai 2022. Med forliket inngikk VG og Viaplay et samarbeid hva gjelder klipp fra Premier League, som gir VG eksklusiv tilgang til å videreformidle disse.

Det er TV 2s bruk av klipp fra Premier League i sine sportssendinger som er kjernen i konflikten. Den såkalte nyhetsretten gir ulike medieaktører rett til å videreformidle også eksklusivt innhold de mener har «stor interesse for allmennheten», men Nørrelund mener TV 2s bruk av klippene er «ren og skjær tyveri».

Viaplay-sjefen sier at klippene nevnt ovenfor først ble fjernet, og at han takket ja til et møte med TV 2. Denne helgen skal imidlertid kanalen ha lagt ut flere klipp. Nørrelund bruker Erling Braut Haalands målgivende mot Bournemouth og springskallen til Darwin Núñez mot Crystal Palace som eksempler på klipp TV 2 har brukt etter de fikk advarselen.

– Da er det ingen vei utenom å ta det til retten, slår Nørrelund fast overfor VG.

– De tar også klipp mens kampene foregår. Det er potensielt skadelig for våre evner til å kapitalisere på våre rettigheter. Det er ikke særlig kult for oss, legger han til.

Jan-Petter Dahl, pressekontakt i TV 2, bekrefter at det har kommet en henvendelse fra Viaplay.

– Konkret hva Viaplay har reagert på får de svare for, men vi har fått en henvendelse og vi kommer til å svare på den så raskt som mulig, sier Dahl til VG.

– Vi mener det vi har gjort er innenfor nyhetsretten, på samme måte som VG og andre medier benytter seg av den når de bruker klipp fra TV2, legger han til.

Nørrelund i Viaplay er tydelig uenig i praktiseringen av nyhetsretten.

– At Haaland scorer to mål i sin Premier League-debut, synes jeg har nasjonal interesse. Men hva han foretar seg i samtlige 38 runder, har ikke nasjonal interesse, sier Nørrelund.

Kravet fra Viaplay kan bli på flere millioner kroner. Nørrelund avslutter med å si at han har ingen tro på en enighet mellom dem og TV 2 før en eventuell rettssak.

VG og Viaplay har et samarbeid om eksklusive klipp fra Viaplays sportsrettigheter. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.

Publisert Publisert: 16. august 2022 17:35 Oppdatert: 16. august 2022 19:49