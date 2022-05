Nordstad Moen sliter etter covid-smitte i februar – dropper VM i juli

Norges maraton-ener Sondre Nordstad Moen (31) testet positivt for covid-19 dagen etter at han fikk satt sin tredje vaksine i februar. Siden har han slitt med å finne formen. Derfor dropper han friidretts-VM om to drøyt måneder.

COVID-UTSATT: Norges beste langdistanseløper Sondre Nordstad Moen har ikke vært seg selv lik etter at han pådro seg coronaviruset for to og en halv måned siden. Bildet er fra da han satte europeisk rekord på timesløp i Kristiansand for to år siden.

– Jeg tok kravet i Sevilla i februar, sier han med tanke på kvalifiseringskravet på maraton til verdensmesterskapet i Oregon på USAs vestkyst 15. til 24. juli.

Det er 2.11.30.

I Sevilla 20. februar fikk han tiden 2.10,48 og endte på 23. plass, etter å ha fått det tungt mot slutten av 42-kilometeren.

– Det var et merkelig løp. Rundt 19 til 20 kilometer, i løpet av tre minutter, fikk jeg en overflatisk pust. Fire dager senere testet jeg positivt for covid. Det blir bare spekulasjoner, sier han – men mener at han allerede da kan ha vært smittet.

Før han altså vaksinerte seg for tredje gang og faktisk fikk påvist coronaviruset.

På spørsmål om det som skjedde da er hovedårsak til at han ikke blir å finne på startstreken i VM, svarer han bekreftende at «det er så enkelt som det».

– Jeg sliter fortsatt etter covid-19 i februar. Jeg har vært i trening de siste to månedene, men ikke med samme treningsmengde og intensitet som vanlig. Formen har variert, men hardere anstrengelser har jeg ikke respondert noe særlig godt på, sier han.

Han har kjent det han beskriver som en muskelsvakhet, og en puls som har vært høyere enn vanlig. Per nå er han ikke klar for å trene mot maraton.

HJELPEGUTT: Sondre Nordstad Moen stilte opp som fartsholder da Henrik Ingebrigtsen forsøkte å løpe under EM-kvalifiseringskravet på 10.000 meter på Bislett 13. april. Til høyre Narve Gilje Nordås.

– Treningsgrunnlaget er for tynt for å gå på et så langt løp i juli, slår Sondre Nordstad Moen fast.

Han mener han gikk på en smell under maraton i Tokyo-OL i fjor også. Det hadde ikke med coronaviruset å gjøre. Han har «grublet» over at en relativt lang oppkjøring i varmen, for å venne kroppen til forventet høy temperatur og luftfuktighet i Tokyo, kan han ha vært grunnen til at han endte på 40. plass – langt unna håpet om topp 10.

Han sier også at en spesiell økt over fire mil i 2.10-fart (maratontiden hans i Sevilla) førte til at han «brente lyset i begge ender», for så samtidig påpeke at han fortsatt ikke kan forstå at han ikke var blant de 10 beste i august i Tokyo – som da ikke ble så varm og fuktig som antatt.

I begynnelsen av desember måtte han bryte et maratonløp i Valencia etter å ha pådratt seg matforgiftning i dagene før start. Han mener at han før det ble «ødelagt» var god for 2.06 til 2.07. Hans personlige rekord er 2.05,48 – den gang europeisk rekord – fra japanske Fukuoka i desember for fire og et halvt år siden.

For to år siden var han corona-fast i Kenya:

Kvalifiseringstiden på maraton til friidretts-EM i München 15. august er 2.14,30, fire minutter svakere enn løpet hans i Sevilla 20. februar. Sondre Nordstad Moen føler seg ikke moden for 42.195 meter der heller. Han heller mot 10.000-meteren 21. august og 25 runder på bane i den gamle Olympiastadion.

– Mitt fokus er å trene på det kroppen tillater. Jeg håper å få litt svar når jeg kommer ned fra høyden nå, sier Sondre Nordstad Moen – fra sitt høydetreningsopphold i italienske Sestriere (2000 meter over havnivå).

Han tilføyer at hans egentlige plan er å løpe 10.000 meter under European Cup i franske Rennes 28. mai, og at resultatet hans der skal gi ham plass på Norges mil-lag i EM.

– EM 10 000 meter er absolutt aktuelt når det gjelder mesterskap i sommer. Neste maratonløp blir ikke spikret før jeg har fått bygd meg litt opp og kroppen ikke er påvirket av ettervirkninger av covid, sier han.