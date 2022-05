Legger press på Brann før toppkampen: – Den store gullfavoritten

Begge lag har vunnet sine første syv kamper for sesongen. Søndag møtes Vålerenga og Brann til sin første seriekamp i år, og serieleder Vålerenga legger favorittstempelet på Brann.

GOD START I: Vålerenga står med full pott etter syv runder og leder Toppserien med bedre målforskjell.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Brann, da kjent som Sandviken, hadde en mer eller mindre feilfri sesong i fjor. I Toppserien tok de 52 av 54 poeng på vei mot klubbens første seriegull.

Byrival Arna-Bjørnar var da det eneste laget som klarte å ta poeng fra Bergens-laget, men i cupfinalen kom sesongens eneste tap, da de tapte 1–2 mot Vålerenga.

I serien slet Vålerenga, som ble seriemestere i 2020, langt mer og endte på fjerdeplass.

– Brann er jo favoritter. De var 17 poeng foran Vålerenga i fjor, og har forsterket laget med flere spillere i år. De er den store gullfavoritten, sa Vålerenga-trener Nils Lexerød til VG etter at de forrige helg slo Avaldsnes 6–0 på hjemmebane.

GOD START II: Branns kvinnelag har enda ikke tapt en tellende kamp etter at de ble en del av Brann.

Det favorittstempelet kjenner ikke Brann-trener Alexander Straus seg helt igjen i.

– Hehe, nei, jeg er ikke så opptatt av slike ting, sier han lett humrende, og fortsetter:

– Jeg synes det ikke harmonerer hvordan de har uttalt seg i etterkant. Det virker som om de har stor tro på seg selv. Vi har også stor tro på oss selv, sier Straus.

Brann-treneren er imponert over hvordan Vålerenga-kollektivet har sett ut denne sesongen.

– De har mistet noen ganske gode spillere fra i fjor, men det ser ut som om de kanskje er et enda sterkere lag. De har endret litt på strukturen og spillemåten. De har sett veldig solide ut i år, og så er det kanskje litt slik vi hadde det i fjor med at de ikke kamper i Europa å tenke på. De kan ha fokus på en ting og de har kanskje litt mer sult, sier han.

Vålerenga-trener Nils Lexerød sa etter Avaldsnes-kampen at det var en kamp og en uke som beviste at de var et topplag å regne med, etter å ha slått Kolbotn 2–0, LSK Kvinner 3–0 og Avaldsnes 6–0 på åtte dager.

– Nå kan vi si at Vålerenga er et topplag. Og det akter vi å være videre også, var dommen fra Lexerød.

– Vi har en gruppe som er sultne, og som har satt seg som mål å jakte på Brann hele sesongen og utfordre dem. Vi gleder oss til at de kommer hit, og så skal vi se hvor mye kamp vi kan gi dem, sa han videre.

De to lagene møtes igjen i starten av juni, i en kamp hvor Brann-kvinnene for første gang skal spille på Brann Stadion.

Mette Hammersland, markeds- og medieansvarlig for Brann Kvinner opplyser at de allerede har solgt like i underkant av 1500 billetter til kampen i juni.

Vålerenga hadde tidlig søndag formiddag solgt 1000 billetter, og markeds- og medieansvarlig i Vålerenga, Jens August Dalsegg anslår at de vil ende opp med rundt 1200 tilskuere.

– Alle bør kjenne sin besøkelsestid. En må bare ringe venner og kjente og få alle på kamp. Vi trenger den støtten vi kan få. Det snakkes om den tolvte mann, og det er undervurdert, også i damefotballen. Det er viktig å ha støtten fra tribunen, sier Vålerenga-spissen Elise Thorsnes.

Ettersom Toppserien skal avgjøres med et sluttspill, blir det trolig minst fire kamper mellom Brann og Vålerenga i år. De fire beste etter de 18 første kampene i Toppserien møtes i et internt sluttspill om ligatittelen, hvor laget på førsteplass etter 18 kamper tar med seg seks poeng, nummer to tar med seg fire poeng, nummer tre tar med seg to poeng og nummer fire starter uten poeng.