Wibe Lund og Ingebretsen trekker seg i Strømsgodset

Håkon Wibe Lunde og Bjørn Petter Ingebretsen trekker seg som hovedtrenere i Strømsgodset.

GIR SEG: Håkon Wibe Lunde (t.v.) og Bjørn Petter Ingebretsen (t.h.) leder Strømsgodset for siste gang på søndag.

Det melder klubben selv på sine hjemmesider.

– Vi har hatt en tett og god dialog med klubben. Vi har kommet frem til at det er riktig tidspunkt å tre til side og slippe til nye krefter som skal ta Strømsgodset videre, sier Håkon Wibe-Lund til klubbens nettside.

Søndagens serieavslutning mot Bodø/Glimt blir duoens siste kamp som hovedtrenere for klubben. Trenerteamet og spillergruppen ble orientert før lørdagens trening.

De to trenerne overtok ansvaret i Strømsgodset i april 2021. I deres første sesong kom Strømsgodset på 9. plass i Eliteserien. Før den siste serierunden ligger Drammens-laget på 12. plass.

– Vi ser tilbake på to intense sesonger, der vi har jobbet hardt for å samle klubben og skape et bedre fundament for fremtiden. Vi opplever at Strømsgodset er på et bedre sted nå enn da vi overtok jobben, selv om det er skuffende at vi ikke klarte å bygge videre på fremgangen denne høsten, sier Wibe-Lund.

– Wibe og BP løftet Strømsgodset ut av en meget krevende situasjon rent sportslig i fjor. De bidro til å samle klubben slik at vi kom på rett kjøl igjen. Det står det respekt av. De har gjort en god jobb, men nå føler de at nok er nok. Det er en ærlig og voksen beslutning, sier leder for sport og spillerutvikling i Strømsgodset, Jostein Flo.