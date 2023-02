Filip Fjeld Andersen forbannet på IBU etter kvoteendring: – Uprofesjonelt

I en pressemelding 09.02.2023, presiserer det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at antall løpere kan øke til seks på grunn av at topp 15 i verdenscupen totalt er automatisk kvalifisert – som videre betyr at en ekstra plass for de respektive lag det gjelder.

Det betyr at Norge får en ekstra plass for eksempel på sprintøvelsene, som Fjeld Andersen ville hatt om det norske forbundet var klar over det på forhånd.

For flere nasjoner betyr det lite annet enn at de får stille ekstra utøvere til start.