Warholm overlegen: Bommet på europarekorden med 0,46 sekunder

Karsten Warholm (26) løp for europarekord på 400 meter, men det ble bare nesten.

Karsten Warholm løp 400 meter i Lievin i Frankrike onsdag kveld. Her fra sitt eget stevne på hjemstedet Ulsteinvik 2. februar.

Han løp på 45,51 sekunder. Det er 0,46 bak egen europarekord.

– Takk til alle for å komme hit, som skapte en god atmosfære for meg til å løpe fort, sier Warholm til arrangøren under VGTVs sending.

Så fridde han litt til det franske publikummet med den kjente frasen:

– Merci beaucoup! (Tusen takk!)

Også Jakob Ingebrigtsen vant i stevnet i Lievin. Han jaktet innendørs verdensrekord, men det lyktes ikke har var likevel helt overlegen på 1500 meter.

Warholm hadde planen klar for å sette verdensrekord på 400 meter innendørs i den franske byen Lievin onsdag kveld. Stevnet ble sendt på VGTV.

Karsten Warholm vant EM-gull på 400 meter innendørs i Glasgow for fire år siden. Med finaletiden 45,05 sekunder tangerte han europarekorden innendørs til Thomas Schönlebe fra 1988.

– Det er ikke snakk om å bremse. Men vi holder fast ved det vi alltid sier. Det er bedre å gjøre det bra, enn å si det, sa trener Leif Olav Alnes med trykk på «gjøre» og «si» til VG før stevnet.

Verdensrekorden på 400 meter innendørs er 44,57 sekunder.

Warholm satte sesongbeste med 45,31 sekunder under eget stevne i Ulsteinvik 2. februar.

Innendørs-EM starter 2. mars og skal etter planen arrangeres i Istanbul.

Det ble satte en ny verdensrekord innendørs, det sørget Lamecha Girma fra Etiopia for på 3000 meter.

Den nye verdensrekorden er på 7,23.28 minutter. Han senket den gamle rekorden med over ett sekund. Daniel Komens rekord på 7,24.90 minutter har stått siden 1998.