Svekket PSG-lag tapte for Monaco

Neymar og et redusert Paris Saint-Germain-mannskap tapte 1-3 borte for Monaco i den franske toppdivisjonen lørdag.

NTB, VG

Dermed gikk PSG på sitt annet tap denne uken etter at storklubben røk ut av den franske cupen mot Marseille onsdag. 16 år gamle Warren Zaire-Emery scoret for hovedstadslaget lørdag, mens Wissam Ben-Yedder (2) og Aleksander Golovin scoret for Monaco.

Med unntak av blant annet superstjernen Neymar var mange sentrale PSG-spillere utelatt fra kamptroppen mot Monaco. Få timer før lørdagens kamp meldte franske medier at en allerede skadeplaget PSG-tropp var rammet av omgangssyke. Superstjernene Kylian Mbappé og Lionel Messi er blant dem som sliter med skade inn mot oppgjøret mot Bayern Müncen i Champions League tirsdag.