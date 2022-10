Haaland fikk se blytung City-forestilling fra benken

(FC København - Manchester City 0–0) En benket Erling Braut Haaland (22) så lagkameratene bomme på straffe, bli redusert til ti mann og slite mot «lille» FC København. Likevel kom storscoreren aldri innpå.

Erling Braut Haaland ser ut på gressmatten i Parken fra sin posisjon på benken i den første omgangen mellom Manchester City og FC København.

For i en kamp der bortelaget slet med å bryte gjennom den danske forsvarsmuren, skape de virkelig store sjansene og i det hele tatt score mål, gjorde manager Pep Guardiola fire bytter.

Men Haaland var ikke blant dem.

Lagets store toppscorer, i både ligaen og Champions League, fikk dermed aldri forsøkt seg i Parken tirsdag kveld.

I stedet kan Haaland og Manchester City bokføre ett nytt poeng, nødvendig hviletid på nordmannen og slå fast at de fortsatt har stø kurs mot gruppeseier i den gjeveste klubbturneringen.

– Gir ikke forklaringer

Manchester City er inne i et hektisk kampprogram og har stålkontroll på gruppeseieren i Champions League. Samtidig venter Liverpool i det som kan bli en svært spennende Premier League-kamp allerede om fem dager.

Derfor var det ikke nødvendigvis overraskende at lagets storscorer ble benket for aller første gang siden overgangen i sommer.

Overfor TV 2 begrunnet City-manager Pep Guardiola begrunnet benkingen av fem spillere – Haaland inkludert – med at de var slitne og at han ville ha pigge bein fra start til tirsdagens oppgjør i Parken.

Guardiola fortalte også at han ikke hadde gitt nordmannen en forklaring.

– Jeg gir ikke forklaringer til spillerne. De vil ikke forstå det fordi alle ønsker å spille, sa han.

BLE BENKET: Erling Braut Haaland, her ute av spillerbussen og på vei inn til Parken i København tirsdag ettermiddag.

Nedtur på nedtur

Både Guardiola og Haaland fikk i hvert fall se et Manchester City som trodde de hadde fått en drømmestart på kampen.

Kampen var ikke et kvarter gammel en gang da Rodri fikk drømmetreff fra distanse. City-spillerne jublet forgjeves. For minutter senere annullerte dommeren målet etter at lagkamerat Riyad Mahrez var borti i ballen med hånden i forkant.

Samme Mahrez skulle få en en gylden mulighet til å rette opp på straffespark kort tid senere, men FCK-keeper Kamil Grabara reddet mesterlig.

Manchester City-nedturene fikk sitt klimaks etter en halvtime. Venstreback Sergio Gomez taklet en spiller som bakerste mann og fikk marsjordre.

For City ble ikke den andre omgangen noe bedre, men heller svakere.

Med én mann mer overtok FC København i større grad og skapte sjanser – enkelte av dem store – mens bortelaget slet med å finne ut av hvordan de skulle skape de store farlighetene.

Slik forløp stort sett de siste 45 minuttene uten mål noen av veiene.

Dermed endte det 0-0 i Parken.