Slår tilbake etter nederlag: – «Super League» er veldig levende

Sjefen for en Superliga i europeisk fotball har på ingen måte gitt opp. Fredag møttes dresskledde fotballtoppene Madrid.

I EN EGEN LIGA: Real Madrid- og Barcelona-presidentene flørter fortsatt med en mulig Superliga i Europa. Her er Federico Valverde og Karima Benzema mot Barcelona i oktober.

Fredag erklærer sjef for A22 Sports Bernd Reichert at drømmen om «Super League» lever, skriver The Athletic. A22 Sports står for arbeidet med ligaen.

– «Super Legaue» er ikke død, ikke i det hele tatt, den er veldig levende, sa Reichert da han møtte Real Madrid-president Florentino Pere og Barcelona-president Joan Laporte til et frokostmøte fredag melder nettstedet.

MENN I DRESS: Sjef for ACS som holder i Superligaen Bernd Reichart møtte president for Real Madrid Florentino Perez (t.v.) og Barcelona-president Joan Laporte (t.h.) fredag formiddag.

Torsdag ble det klart EU-domstolens generaladvokat mener UEFA (Det europeiske fotballforbundet) holdt seg innenfor loven da de truet med å utestenge klubbene som ville startet en europeisk Superliga. Tolv klubber var i utgangspunktet med i planene.

Men EU-domstolen er bare rådgivende og ikke en endelig beslutning, og til våren kommer dommen. Ifølge torsdagens utredning heter det at UEFA har en form for monopol på organisert fotball i Europa, men at det er innenfor lovene i forhold til EUs konkurranse-regler.

Nå er det bare tre klubber igjen i «Super League»-prosjektet: Real Madrid, Barcelona og Juventus.

Fotballsupportere i mange land demonstrerte kraftig og høylytt da prosjektet ble kjent i april i fjor. De fleste kastet inn håndkleet.

I Manchester United falt aksjeverdien da prosjektet ble kjent. I Juventus skjedde det samme.

Reichert skal ha hatt mange møter med flere klubber siden slutten av oktober.

– Vi har møtt mer enn 30 klubber i mer enn ti land i Europa, som deler diagnosen vi har satt på utfordringene til fotballen, og vi tror at store reformer er nødvendig for konkurransen og ett ordentlig system for økonomisk fair play er nødvendig, sier Reichert.

Juventus-presidenten skulle også ha vært på fredagens møte, men dårlig vær i Torino skal ha hindret ham i å reise.

