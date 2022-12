Brasil ydmyket Sør-Korea: Danset seg enkelt videre til kvartfinalen

(Brasil – Sør-Korea 4–1) Straffen til Neymar (30) var omtrent like ydmykende som resultatet. I etterkant skaper feiringene diskusjoner.

Neymar trippet, stoppet opp og fintet Kim Seung-Gyu på feil fot, før han enkelt trillet inn Brasils andre for kvelden.

Det var hans 76. landslagsmål, hvilket gjør at han kun er ett mål unna å tangere Pelé som tidenes toppscorer på det brasilianske landslaget.

Pelé har vært innlagt på sykehus på grunn av tykktarmskreft – og ble hyllet på stadion før kamp. Mandag kom døtrene med en oppdatering om at 82-åringen ikke skal være i faresonen.

Det var ikke bare den 76. scoringen som gjør at Neymar nærmer seg Pelés rekorder. PSG-stjernen ble den tredje brasilianeren til å score i tre ulike VM-sluttspill – etter Pelé og Ronaldo.

Etter kampen dro også de brasilianske spillerne frem et banner til hyllest for Pelé.

HYLLEST: Brasil-spillerne dro frem et banner til ære for Pelé etter kamp.

Skaper debatt

Brasilianerne samlet laget og danset sammen i ring ved hver eneste scoring.

– Jeg liker det ikke. Jeg synes det er veldig respektløst mot motstanderen å feire sånn hver gang. Jeg har ikke noe imot der første de gjør, hva det enn er, men det er den etter det. Og så blir treneren med også? Jeg synes ikke noe om det, sier tidligere Manchester United-spiller Roy Keane i ITVs studio.

Ikke alle er enige med 51-åringen.

– Jeg synes ikke det er respektløst. Det viser brasiliansk glede. Jeg tror ikke Roy Keane kan danse ei det hele tatt. Jeg er opptatt av at de viser glede. Det er ikke for å hovere overfor sørkoreanere. Det tror jeg ikke ligger i den brasilianske folkesjelen, rett og slett, sier Åge Hareide i NRKs studio.

– Så mye dansing, og jeg elsker hvert eneste sekund av det, skriver Rosenborg-spilleren Adrian Pereira på Twitter.

– Brazilliant! Elsker det, skriver den engelske fotballegenden Gary Lineker.

Den brasilianske treneren Tite ble spurt om dansingen allerede før den første VM-kampen mot Serbia:

– Vi må respektere hvem vi er. Vi er glade mennesker. Ja, vi skal være seriøse, men vår måte er å danse og være glade. Vi respekterer våre rivaler, men vi må også respektere oss selv, svarte Tite.

JUBLET HEMNINGSLØST: Brasilianerne danset og tok seg god tid til å feire ved hver eneste scoring.

Lekestue

Vinícius Júnior var den som satte inn Brasils første mål allerede etter syv minutter. Det var Real Madrid-stjernens første VM-mål, og bare hans andre scoring på 19 landskamper.

Så gikk altså Richarlison i bakken og skaffet straffesparket som Neymar satte i mål på frekt vis. Førstnevnte inntok hovedrollen også på den tredje scoringen.

Etter å ha «hæppet» ballen tre-fire ganger på hodet satte han i gang et kjapt klikk-klakk-spill som også endte i føttene på Richarlison, som enkelt økte til 3–0 med et flott touch og en kald avslutning.

I kampens 36. minutt vippet Vinícius Júnior ballen gjennom feltet og fant Lucas Paquetá, som forverret ydmykelsen ved å sette inn 4–0.

Etter pause reduserte Paik Seung-ho med et langskudd som skiftet retning i en brasiliansk spiller, og pyntet bittelitt på resultatet.

Brasil var aldri i fare, og benyttet til og med muligheten til å bytte inn tredjekeeper Weverton. Dermed ble de det første laget til å benytte alle 26 spillerne,

For åttende mesterskap på rad er Brasil klare for kvartfinale. Jakten på det første VM-gullet siden 2002 fortsetter for Brasil, som nå møter Kroatia i kvartfinale allerede fredag.