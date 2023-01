Utskrevet etter hjertestansen: – Glad for å være hjemme igjen

Damar Hamlin er skrevet ut fra sykehuset - syv dager etter at han fikk hjertestans og kollapset under en kamp i amerikansk fotball.

RASK BEDRING: Buffalo Bills Damar Hamlin.

Det melder flere amerikanske nyhetssteder mandag kveld norsk tid, blant andre CNN og Reuters.

Hamlin publiserte denne meldingen på Twitter klokken 21.30 norsk tid mandag:

Buffalo Bills-spillerens helsetilstand har bedret seg raskt og kontinuerlig siden 24-åringen forrige mandag brått falt om på banen i en NFL-kamp mot Cincinnati Bengals.

I går, søndag, publiserte han et bilde av seg selv i sosiale medier, fra sykehussengen. Da viste han med hendene et hjertetegn, iført en lue og en skjorte med påskriften «Love for Damar».

Han publiserte også en rekke meldinger på Twitter med kommentarer til Bills 35–22-seier over New England Patriots. Og han ga uttrykk for at han ønsket å være tilbake på banen sammen med sine lagkamerater.