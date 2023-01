Snowboard-Øyvind mislyktes etter kjempehopp

Øyvind Kirkhus (20) ble belønnet med fjerde beste poengsum i andre omgang under Big Air-finalen i snowboardverdenscupen i Kreischberg - men mislyktes i avgjørende tredje omgang.

Øyvind Kirkhus var eneste norske deltager i Østerrike. Men i OL-sølvvinner Mons Røislands og Marcus Klevelands fravær - sistnevnte kommenterte finalen for TV 2 - viste unggutten seg frem fra sin beste side.

I ett av sine tre run.

Han fikk det ikke til i første omgang, men slo til i den neste med 88 poeng. To japanere og en amerikaner var bedre av finalefeltets 10 kjørere. Med de to beste omgangene som tellende, hadde han sjansen til å ta seg opp på pallen med hopp nummer tre - selv om han var på 9. plass sammenlagt før det.

– Åh, det er veldig synd. Kom ikke rundt til 16(00), må nøye seg med 14(00), kommenterte Marcus Kleveland.

Nedturen skyldtes at Kirkhus ikke klarte å gjennomføre antall planlagte rotasjoner (1600). Med 33,75 poeng for siste hopp og triks (121,75 totalt for de to beste) endte han på 8. plass.

17-åringen Taiga Hasegawa fra Japan vant (første run 94,25 poeng og andre run 91,75 poeng/186 sammenlagt), foran landsmennene Ryoma Kimata (182,50) og Kira Kimura (181,75).

Hjemmefavoritten Anna Gasser vant Big Air-finalen for kvinner med 179,75 poeng foran Synnott Sadowski fra New Zealand på 2. plass (176,50 poeng).