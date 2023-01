Uniteds elleville forandring: Peker på fire ten Hag-grep

Etter en tung start på sesongen, er Manchester United et forvandlet lag. To eksperter mener det er fire viktige grunner til at manager Erik ten Hag har greid å løfte laget.

FORVANDLING: Erik Ten Hag har forvandlet Manchester United til en tittelkandidat.

– Den store forskjellen har vært sommerens signeringer og ten Hags briljante trenerarbeid, sier Steven Railston, journalist i Manchester Evening News som følger United daglig.

Etter at nederlenderen Erik ten Hag tok over Manchester United i sommer, åpnet laget sesongen med to blytunge tap. Men etter fadesen mot Brentford i august, da United ble rundspilt og tapte 0–4, har United greid å snu skuta og står med ni kamper uten å avgi ett eneste poeng.

Hvordan har de greid det?

Manchester-journalisten Railston, og Dag Langerød, ansvarlig redaktør i United.no, mener det først og fremst handler om fire avgjørende forandringer.

1. Mer disiplin

– Ten Hags strikte retningslinjer er nok den viktigste årsaken til den pågående suksessen. Vi så et tidlig eksempel på dette med Alejandro Garnacho i sommer, sier Langerød.

Under Uniteds sesongoppkjøring kom stortalentet Garnacho for sent til to spillermøter. Det resulterte i null spilletid for 18-åringen.

– Det var nok ingen vanskelig avgjørelse å ta med tanke på at det var en akademispiller, men han er like kompromissløs med de store stjernene også. Da Marcus Rashford forsov seg til et spillermøte i slutten av desember, ble han fratatt plassen i førsteelleveren. Dette til tross for at han var spilleren i best form, sier Langerød.

INGEN NÅDE: Både Rashford og Garnacho ble straffet for fraværende disiplin.

Railston mener disiplinen i gruppa er merkbart bedre.

– Spillerne har respondert til ten Hags strikte tilnærming og det gjør at han får det beste ut av garderoben. Det var mangel på disiplin i klubben før ten Hag ble ansatt og han har høynet standardene, noe spillerne ser ut til å sette pris på, mener han.

2. Knallsterke nysigneringer

Manchester United har brukt de siste overgangsvinduene godt.

Midtstopper Raphael Varane og midtbaneesset Casemiro kom begge fra Real Madrid. Varane ble hentet før forrige sesong, Casemiro denne sommeren.

United har fortsatt til gode å tape en fotballkamp med begge på banen.

USLÅELIGE: Med Varane og Casemiro på banen taper ikke United fotballkamper.

– De har vært nøkkelspillere denne sesongen. Flere tvilte nok på inngangen til spillerne da de kom, særlig Casemiro. Dette er spillere som har vunnet alt, så flere tenkte nok at de var «forsynt», sier Langerød.

Men Casemiro har fremstått som alt annet enn forsynt, mener Railston.

– Casemiro var kanskje sommerens signering i Premier League. Han er blitt en favoritt blant fansen på grunn av hans «passion». Uten ham hadde ikke fremgangen til United vært mulig. Real Madrid lot verdens beste defensive midtbanespiller dra, sier han.

Han legger til at også Lisandro Martinez og Christian Eriksen har vært «strålende hele sesongen», og at nysignerigene er en stor grunn til at United gjør det bedre.

3. Flere sterke personligheter

Langerød mener sterke personligheter er enormt viktig for en klubb som ønsker å lykkes.

– En godt sveiset spillergruppe og sterke personligheter, gir resultater. Både Varane og Casemiro har kommet inn med en vinnermentalitet som har spredt seg i hele spillerstallen. Jeg tror det er lett å bli smittet av en slik mentalitet som medspiller, sier Langerød.

Stjerneskuddet Antony blir også nevnt i forbindelse med «sterke» personligheter. I sommer ble brasilianeren hentet for drøye 100 millioner pund, men har ikke overbevist alle om at han er prislappen verdig.

– Mange har stusset over prisen på Antony og hans prestasjoner på banen. Likevel tror jeg han tilføyer en vinnerkultur i laget. Man kan se det på måten han feirer, og hvilke engasjement han viser på banen. Så selv om prislappen var høy, tror jeg han er en viktig brikke i Ten Hags plan.

Her har også Bruno Fernandes ofte markert seg.

4. «Gamle» spillere skinner igjen

Det er ikke bare nykommerne som har tatt grep for United. Også flere av spillerne som har vært der lenge har tatt synlige steg under ten Hag.

– Rashford, Wan Bissaka og Luke Shaw, ramser Railston opp.

Det beste eksempelet er Marcus Rashford, som er en av de store formspillerne i Premier League. 25-åringen står med åtte scoringer. Den siste kom da United greide å slå Manchester City forrige helg:

– Spillerne falt jevnt og trutt under Ole Gunnar Solskjær, og nå har de forbedret seg på grunn av ten Hags coaching, i tillegg til assistenttreneren Mitchell van der Gaag og Steve McClaren. Fremgangen til Rashford, som spiller med utrolig selvtillit og aldri slutter å score, har vært bemerkelsesverdig. Ten Hag fortjener å bli hyllet for å hjelpe ham tilbake i form, sier Railston.

Ny entusiasme rundt ligatittel?

Etter lørdagens Manchester-derby, der United slo Manchester United med Erling Braut Haaland på banen 2–1, har entusiasmen rundt klubben steget til værs. Seieren sørget for at de nå ligger på fjerdeplass på tabellen, ett fattig poeng bak rivalen City på andreplass. Opp til ligaleder Arsenal er det ni poeng.