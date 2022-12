Fossesholm sliter i VM-kampen – dropper Tour de Ski: – Jeg må skjerpe meg

Flere av de norske langrennsprofilene står over den tradisjonsrike jule- og nyttårskonkurransen Tour de Ski. Blant dem Helene Marie Fossesholm som har dårlig tid til å kvalifisere seg til VM.

TØFF SESONG SÅ LANGT: For Helene Marie Fossesholm, her under verdenscupen på Lillehammer i begynnelsen av desember.

Tirsdag ble det kjent at hun, sammen med en rekke andre profiler, ikke går årets Tour de Ski.

Fossesholm har nemlig lagt en annen plan som skal få henne til VM. Hun har nemlig innsett alvoret i situasjonen hennes.

– Jeg må skjerpe meg, sier hun innledningsvis.

For i et intervju med VG etter 14. plassen under verdenscupen i Davos sist helg, svarte 21-åringen på hvordan hun skal slå seg inn på et av distanselagene til mesterskapet i Planica i februar og mars.

Norges tropp til Tour de Ski 2022/2023: Kvinner: Margrethe Bergane (Konnerud), Anne Kjersti Kalvå (Lundamo), Julie Myhre (Byåsen), Mathilde Myhrvold (Vind), Astrid Øyre Slind (Oppdal), Silje Theodorsen (Kvaløysletta), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes). Menn: Pål Golberg (Gol), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Håvard Moseby (Kjelsås), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Sjur Røthe (Voss), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Didrik Tønseth (Byåsen).

– Blir ingen kjære mor

Hun har blinket seg ut både NM på og verdenscuphelgen i franske Les Rousses i januar for å overbevise trenerne om at hun har noe på et norsk VM-lag å gjøre.

Fossesholm drømmer om å kvalifisere seg til åpningsdistansen 15 kilometer med skibytte og drømmeøvelsen 10 kilometer i fristil under mesterskapet neste år.

Landslagstrener Stig Rune Kveen var på plass i Davos. Han var godt fornøyd med at eleven ble blant de 15 beste på 20 kilometeren.

Fossesholms resultater i verdenscupen 2022/2023: Verdenscupen i Ruka, Finland (25.-27. november) 10 km individuell start klassisk: 26.

20 km jaktstart fristil: 16. Verdenscupen Lillehammer (2.-4. desember): 10 km individuell start fristil: 9.

20 km jaktstart klassisk: 26. Verdenscupen Beitostølen (9.-11. desember) Stod over. Verdenscupen Davos (17.-18. desember): 20 km individuell start fristil: 14.

Men han er klar på at Fossesholm fortsatt trenger litt tid.

– Men hvordan ser du på hennes muligheter til å slå seg inn på ett av VM-lagene, når de andre leverer toppløp?

– Det er det som er bra med damelaget nå. Det er høyt nivå. Det blir ingen kjære mor å få en av de fire VM-plassene. Det er harde bud. Men så kommer det en januarmåned, med mange gode konkurranser, der det er mulig å melde seg på, sier Kveen.

TØFFE UTTAK: For landslagstrener Stig Rune Kveen, her avbildet tidligere denne sesongen, og hans trenerkollega Sjur Ole Svarstad.

For samtidig som hun selv sliter, ser hun flere av lagvenninnene hennes levere toppløp i verdenscupen.

Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Tiril Udnes Weng virker alle som svært sikre kort på tre individuelle distanser i VM. Norge har som kjent fire plasser til hver VM-øvelse.

På den 20 kilometer lange fristilskonkurransen i Davos sist søndag ble hun altså nummer 14. Det var over to minutter opp til vinneren Jessie Diggins fra USA. Hun nekter imidlertid å la seg stresse.

– Nei, det hjelper ingenting. Det er hardt å komme med. Det vet jeg også. Jeg må gjøre det jeg har troen på. VM er det store målet og blir det det så er det veldig gøy. Og blir det ikke, så er det selvfølgelig skuffende, sier hun og fortsetter:

– Men jeg kan ikke begynne å tenke konsekvenser, men gjøre jobben jeg tror må til og være bra i form i januar.

– Tar tid

Det hører naturligvis med til historien at Fossesholm gikk på en ordentlig treningssmell sist sesong.

OL-året ble alt annet enn bra. Men hun har forsøkt å bygge seg sakte, men sikkert opp.

– Det tar tid å få i gang et maskineri som har vært ute å kjøre. Det er ikke bare å knipse i hendene og så funker det, liksom. Men nå kjenner jeg at det funker. I fjor ante jeg ikke når de gode dagene kom, sier hun.

IKKE PÅ TOUR: Even Northug under sprinten i Beitostølen tidligere denne sesongen.

Som TV 2 meldte tidligere tirsdag, blir ikke Ingvild Flugstad Østberg med til rennene i Sveits, Tyskland og Italia. Hun har i likhet med Fossesholm blinket seg ut spesielt to rennhelger i januar for å kvalifisere seg til VM.

Heller ikke sprinttrioen Håvard Solås Taugbøl, Even Northug og Erik Valnes reiser til Tour de Ski.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen opplyser at Valnes er i ferd med å komme seg etter luftveisproblemene han har hatt de siste ukene, men tar ingen sjanser de neste ukene.

Det samme gjelder for Taugbøl, som sakte, men sikkert skal fullt ut rehabiliteres etter strekkskaden han pådro seg for halvannen uke siden.

Even Northug vurderer at han med tanke på VM får lite igjen for å stille opp i Tour de Ski.