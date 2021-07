Hovland i gullkampen - stoppet av nytt uvær

KAWAGOE (VG) Viktor Hovland (23) kjemper i tet mot blant andre den nordirske profilen Rory McIlroy (32) og meksikanske Carlos Ortiz (30) under dag to av golfturneringen i OL.

I SLAG: Viktor Hovland hamret løs på dag to av OL-turneringen i golf. Foto: AFP

* Spillet er stoppet grunnet uvær - spillerne starter igjen kl. 07.20 norsk tid

Den USA-baserte superstjernen fra Oslo fulgte opp gårsdagens oppløftende OL-premiere med en praktfull start på dag to. Åtte hull ut på runden i Japan hadde Hovland gått fra minus tre til minus syv totalt, og en delt 2. plass.

Storspillet inkluderte en nydelig birdieputt på åpningshullet krydret med en frekk birdie-trippel på hull fem, seks og syv. En tur i bunkeren på hull ni bidro til dagens første bogey, men Hovland lot seg ikke stresse.

I stedet fortsatte 23-åringen på stødig vis og avsluttet hull 14 på en delt 5. plass – totalt seks under par. Etter å ha slått ut på hull 15, ble nordmannen og de andre spillerne igjen bedt om å sette seg i klubbhuset på grunn av stormer i området.

KONSENTRERT: Viktor Hovland forlater her greenen på hull ni på dag to av OL-turneringen på Kasumigaseki Country Club. Foto: Joachim Baardsen, VG

Helt i teten

Uvær førte til en over to timer lang stopp også på dag én. På dag to var spilleforholdene tilnærmet perfekte da Hovland slo ut klokken 08.14 lokal tid på Kasumigaseki Country Club.

Lette skyer og en myk bris holdt den verste varmen fra solen unna, da 23-åringen igjen gikk sammen med Cameron Smith fra Australia og sørafrikanske Garrick Higgo.

Det deilige golfværet innledningsvis hjalp derimot ikke lederen etter dag én, Sepp Straka, nevneverdig. Østerrikeren startet runde to åtte under par, men 28-åringen mistet etter hvert ledelsen.

Tett i toppen

Når spillet blir gjenopptatt, er spenningen knyttet til om Hovland fortsetter reisen mot toppen av resultatlisten. Der har også typer som Mcllroy og svenske Alex Norén (39) befestet posisjonene sine med glitrende spill.

Meksikanske Carlos Ortiz (30) er i skrivende stund aller best – med ni under par.

Kristian Krogh Johannessen (26) startet sin andre runde tre timer etter Hovland. Drammenseren bokførte én over par på dag én. På dag to var han tilbake på par etter en birdie på de tre første hullene. VG oppdaterer Johannessens score etter at han er ferdigspilt.

Her kan du høre Hovland etter OLs åpningsdag:

