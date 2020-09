Pamer om Koomson-saken: – De fleste skjønner vel hvor dette bærer

Hør Ballspark-podkasten.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gilbert Koomson kom og dro fra Stadion på el-løperhjul torsdag. Foto: Alice Bratshaug

Ballspark

I en dramatisk Brann-uke har Ballspark laget en ekstrapodkast.

Erik Huseklepp, Mads Bøyum og Anders Pamer samlet seg i studio for å snakke om at Gilbert Koomson sier rett ut at han vil bort fra Brann, dagen etter at toppscoreren droppet å gå på trening.

– Hvis budene kommer over fire millioner kroner, mener jeg han må selges, sier Erik Huseklepp.

– De fleste skjønner vel hvor dette bærer, sier Anders Pamer.

I tillegg diskuteres BT-nyheten om at Brann ønsker en islandsk landslagsstopper, de to nye talentene Brann har sikret seg og hvem som skal berge Brann mot Norges beste fotballag søndag.

Podkasten kan høres i vinduet over, appen BT Lytt, Itunes eller Spotify.

Ballspark kan følges på Facebook og instagram.com/btballspark.