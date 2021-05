Opprykksklar Nielsen forteller om Bundesliga-muligheter: – Etablerte lag er interessert

Håvard Nielsens kontrakt er i ferd med å gå ut, men alt tyder på at fortsettelsen skjer i Tysklands øverste divisjon. Enten med nyopprykkede Greuther Fürth – eller med en ny Bundesliga-klubb.

GOD STEMNING: Håvard Nielsen (midt i bildet øverst) slo seg løs med lagkameratene etter opprykksseieren mot Fortuna Düsseldorf i siste runde i 2. Bundesliga. Foto: REUTERS

Nielsen er i tenkeboksen etter 11 mål, 6 målgivende og det han beskriver som sin beste sesong noensinne.

Denne uken mottok han et kontraktsforslag fra Greuther Fürth om forlengelse, men kan også ha andre muligheter på øverste nivå i Tyskland.

– De ønsker veldig, veldig gjerne å forlenge med meg. Så kan jeg gå gratis også. Det er andre lag i Bundesliga har meldt seg og vært på, etablerte lag som er interessert. Det er veldig spennende muligheter, beskriver Nielsen overfor VG.

Han vil foreløpig ikke navngi klubbene som har meldt interesse, men én har vært hakket hissigere enn de andre.

– Jeg har ikke alltid enkelt for å ta en avgjørelse. Så jeg må gå inn i det og vurdere hva som er viktig. Det sportslige, det økonomiske, det personlige. Nå har endelig fotballen gått veldig bra og jeg har kjent på hvor gøy det er å spille regelmessig. Selv om jeg blir eldre, føler jeg at jeg fortsatt har en del å gå på, sier 27 år gamle Nielsen.

Tidligere i år fortalte Nielsen til VG om hvordan han har endret på det meste utenfor banen de siste årene. Tarmtrøbbel førte til at han har lagt om til glutenfritt, nærmest vegansk kosthold, og det fikk orden på Nielsens lenge skadeutsatte fotballkropp.

I tillegg trener han yoga på privat initiativ og benytter seg av mentaltrener. Dessuten er han glad i å bryne skallen på online-sjakk og kan avsløre at han nylig har passert 2000 i sjakkrating på applikasjonen Lichess.

Nå tenker han mest på neste arbeidsgiver. Etter sitt tredje opprykk til Bundesliga (har tidligere gjort det samme med Fortuna Düsseldorf og Freiburg), er ikke Greuther Fürth fra rett utenfor Nürnberg noe dårlig sted å fortsette. Han har iallfall aldri følt seg bedre enn det siste snaue året.

– Det er sjelden jeg har spilt gjennom hele sesongen. Jeg har spilt nesten hver kamp, har tosifret antall mål, bra med assists, og tallet kunne vært høyere. Jeg føler meg som en viktig spiller for opprykket, har scoret viktige mål, sier Nielsen, som blant annet fikk banens beste-stempel fra Kicker og leverte scoring og målgivende i 4-2-seieren mot Paderborn i nest siste serierunde.

FURTH-FEBER: Vesle Greuther Fürths opprykk til Bundesliga ble markert med jubel og munnbind i gatene helgen som var. Foto: REUTERS

På det tidspunktet hadde nordmannen og lagkameratene gjort som alle de andre klubbene i Tysklands to øverste divisjoner: Gått i isolasjon for å være sikre på å få gjennomført sesongen. Derfor bodde Nielsen på hotell med laget i halvannen uke under sesongavslutningen, mens samboeren og parets hund ble igjen i leiligheten.

– For meg var det helt greit, jeg har mine ting å holde på med, men det ble mye samtaler på FaceTime med kjæresten. Vi har et ungt lag, tror bare det kanskje er 1–2 spillere som har barn. Fürth er et lag ingen hadde tenkt eller trodd skulle gå opp. Vi har ikke god økonomi og har den yngste og minste troppen. Ingenting talte for oss, mener Håvard Nielsen.

