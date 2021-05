«Perry» gir ut bok med bidrag fra Lagerbäck – forberedt på reaksjoner

Tidligere landslagsassistent Per Joar Hansen (55) sier at han skal fortelle «sin versjon» av opplevelsene fra en lang fotballkarriere. Han er forberedt på at noe «kan bli gjenstand for diskusjon».

LANDSLAGSTEAM: Assistent Per Joar Hansen sammen med Lars Lagerbäck, som ledet Norge frem til november i fjor. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg fikk god tid da det smalt i desember. Da bestemte jeg meg for at jeg for første gang skulle tømme hodet, sier «Perry» til VG.

Etter 40 år i norsk og etter hvert internasjonal fotball fikk 55-åringen litt pusterom til å reflektere rundt alt han har opplevd.

– Da har jeg hamret ned alt det som jeg har oppi hodet og sendt det inn. Det ble det bok av, sier han.

Forfatter Ronny Trælvik fra forlaget Bok i Nord – et forlag med en nordnorsk profil – skal forfatte boken til 55-åringen. Planen er at den skal gis ut til høsten.

– Jeg har veldig tro på at folk har lyst til å lese dette. Jeg tror det blir en veldig interessant bok. Det handler om alt mulig rundt fotball, både hans liv og mange av de menneskene han har truffet på sin vei, sier Trælvik til VG.

Landslagsbråket

I oktober i fjor smalt det internt på landslaget. VG skrev først om en ordkrig mellom «Perry» og Alexander Sørloth, hvor landslagsassistenten ifølge VGs opplysninger blant annet skal ha sagt «ett ord til, så er det rett ut!» til spissen.

Senere kom det fram via VGs kilder at Lars Lagerbäck skal ha trukket frem Sørloths bom mot Kypros i en høylytt krangel. I slutten av november var Lagerbäck og «Perry» ferdige som landslagstrenere.

– Tror du at det er noe i boken som kan skape litt overskrifter?

– Det tror jeg nok. Det er min historie og mine opplevelser. Det er mange ting jeg ikke har sagt så mye om, så det blir min versjon av det. Det er nok noen situasjoner som kan bli gjenstand for diskusjon. Det er jeg forberedt på, sier «Perry».

– Mange lurer nok på om landslagsbråket kommer til å være en del av boken?

– Det blir det nok. Lars Lagerbäck skal skrive 15-20 sider i boken om hvordan han har opplevd saker og ting. Han har fått «carte blanche» til å skrive det han ønsker. Da blir det nok helt sikkert litt rundt landslaget og også andre ting han vil meddele omverdenen.

Humor og alvor

Forfatter Ronny Trælvik bekrefter at det det er en åpen og ærlig bok.

– Det har ikke bare vært vindstille, nei. Det har blåst en og annen bris, ler Trælvik og legger til:

– Sånn er det med fotballen. Det blir ekte og autentisk.

Per Joar Hansen påpeker at han har vært med på reisen fra da norsk fotball var på amatørnivå til å bli semiproft og etter hvert helprofesjonelt.

– Jeg ønsker å bevare en del gode historier. Det blir en del humor og alvor. Egentlig blir det en bok for alle som er glade i fotball, sier han.

«Perry» vil at boken skal kunne fenge alle, både de som vil lese lettbeinte historier om fotball og de som ønsker å lese mer dyptgående tanker og refleksjoner rundt faget.

– Det skal være både humor og alvor og alt. Jeg håper at jeg kan være en god representant. Det skal ikke handle så veldig mye om meg, men det er mange av de gode historiene som jeg vil skal leve videre, sier han.

