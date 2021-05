Cuphelten Haaland forklarer jubelbrølet: – Hadde en «boost» i bicepsen

(RB Leipzig – Borussia Dortmund 1–4) Etter en oppvisning i effektivitet kan Erling Braut Haaland (20) kalle seg tysk cupmester og smykke seg med tittelen som tidenes første norske målscorer i en tysk cupfinale.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Haaland og Borussia Dortmund slo Alexander Sørloth og RB Leipzig 4–1 i den 78. tyske cupfinalen torsdag kveld. Haaland scoret Dortmunds andre, og var den som fastsatte sluttresultatet til 4–1 på tampen.

– Jeg er stolt av å vinne min første tittel. Det føles bra, sier Haaland i et intervju vist på Viasport etter cupfinaletriumfen.

– Han visste at det var en stor dag for oss alle, og han tok tak som leder. Jeg er glad for å gi ham hans andre mål i dag, for jeg vet hvor mye han elsker å score mål, sier Jadon Sancho i et intervju vist på Viasport.

Da sluttsignalet gikk brøt det ut enorm jubel blant Dortmund-spillerne som stormet ut på gresset. Flere tok til tårene, blant andre veteranen Lukasz Piszczek, mens Haaland falt til knærne og strakk armene i været.

Så fikk spillerne komme opp på podiet. Kaptein Marco Reus løftet pokalen til enorm jubel, og da Haaland fikk den i hendene, smilte han fra øre til øre - vel vitende om at han har vunnet sin første tittel som Borussia Dortmund-spiller.

– Vi feirer. Det er jo veldig kjekt. En fin seier for Dortmund, og vi er veldig glade, sier Alfie Haaland, faren til Erling, i et intervju vist på Viasport.

Se bilder fra feiringen her:

forrige























fullskjerm neste 1 av 11 Foto: MARTIN ROSE / POOL

Det ble, sett med norske øyne, en historisk kveld på Olympiastadion i den tyske hovedstaden Berlin: To nordmenn spilte fra start – mot hverandre – i den tyske cupfinalen. Det har aldri skjedd før, men det er nok også en kveld Alexander Sørloth vil legge bak seg og glemme så fort som mulig.

Sørloth ble byttet ut i pausen, etter vakre scoringer av Jadon Sancho og Erling Braut Haaland.

DEN FØRSTE: Jude Bellingham jublet minst like høyt som Haaland da nordmannen scoret Dortmunds 2–0-mål. Foto: FILIP SINGER / POOL / EPA POOL

Effektiv 1. omgang

Allerede etter fire minutter smalt det. Marco Reus snappet ballen fra Kevin Kampl og Dortmund stormet i angrep. Haaland fikk ballen, spilte den videre til Mahmoud Dahoud, som igjen fant Sancho. Engelskmannen la ballen til rette, stilte inn siktet og prikket ballen vakkert i det lengste hjørnet.

Deretter tok RB Leipzig over og hadde flere halvsjanser. Men litt mot spillets gang doblet Dortmund ledelsen.

Haaland, som har vært ute de siste to ukene med skade, tok med seg Dayot Upamecano, midtstopperen hele Fotball-Europa har siklet på og som går til Bayern München neste sesong, på løpetur, og franskmannen er nok fortsatt svimmel.

Haaland danset rundt med midtstopperen både én og to ganger, Upamecano havnet på rumpa og Haaland satte ballen i mål.

Nordmannen løp ut mot cornerflagget, tok sats, hoppet opp i lufta og jublet sånn som nesten bare han kan. Ifølge statistikkleverandøren Opta er Haaland den første nordmannen i historien til å score i den tyske cupfinalen.

PS! I cupfinalen i 1990/91 mellom Werder Bremen og Köln scoret norske Rune Bratseth i straffesparkkonkurransen som Werder Bremen vant.

Etter kampen ble Haaland spurt om jubelbrølet, som reporteren kalte «et vikingrop».

– Jeg har vært på treningssenteret mer enn vanlig i det siste, så jeg hadde en «boost» i bicepsen som jeg ville få ut, sier Haaland mens han så vidt trekker på smilebåndet.

Jærbuen sikter til at han har vært ute med skade den siste tiden, og dermed brukt mer tid i styrkerommet.

RUNDLURT: Dayot Upamecano kommer nok til å ha mareritt om denne situasjonen. Han ble ydmyket av Erling Braut Haaland i forkant av Dortmunds 2–0-scoring. Foto: MAJA HITIJ / POOL

Femte cuptittel

Det var en forrykende førsteomgang, og Dortmund var ikke ferdige. Midt på banen fikk Haaland en «takk for sist» fra Upamecano. Den råsterke stopperen krasjet inn i Haaland som ble liggende, men Dortmund spilte videre.

Plutselig kom Reus og Sancho alene med Peter Gulacsi. Reus spilte på tvers til Sancho, som i stedet for å avslutte, ventet på Marcel Halstenberg, driblet ham vekk og lekte ballen i mål.

Etter pause gikk RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann, som også skal til Bayern München, offensivt til verks, og tok blant annet ut Alexander Sørloth. Etter å ha truffet både tverrligger og stolpe fant Dani Olmo nettmaskene med et herlig langskudd, men det var ikke nok for RB Leipzig.

På tampen kronet Haaland kvelden med å score sitt andre, Dortmunds fjerde. Det sørget for Borussia Dortmunds femte cuptittel – og Haalands aller første.

Publisert Publisert: 13. mai 2021 22:39 Oppdatert: 13. mai 2021 23:33