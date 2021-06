VIF snytt for scoring: – Vi blir bortdømt

VALLE (VG) (Vålerenga - Bodø/Glimt 1–1) Jonatan Tollås Nation berget ett poeng for vertene, men Oslo-laget burde ha gått til pause med ledelse.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Reprisene viste tydelig at Vålerengas Henrik Udahl ikke var i offside da han pirket ballen i mål etter en drøy halvtime.

– Jeg var ganske trygg på at det ikke var offside. Kjipt. Det skal være mulig for dommeren å se, mener Udahl overfor VG etter kampslutt.

– Det koker innvendig, sier Vålerenga-kaptein Tollås Nation til VG og forklarer:

– Fotballen går bare raskere og raskere, mens dommernes hjelpemidler ikke har utviklet seg siden fløyta ble oppfunnet.

Midtstopperen er klokkeklar på at VAR bør komme til Norge, og får støtte fra blant annet lagkamerat Henrik Bjørdal.

HØY TEMPERATUR: Fagermo var en av mange som ble heit i toppen i løpet av oppgjøret på Intility. Foto: Berit Roald / NTB

De 2000 tilskuerne som møtte opp på Intility Arena fikk se på storskjermen at avgjørelsen var feil, og lot dommerteamet – ledet av Rohit Saggi – få høre det resten av kampen.

Kamplederen sier følgende om situasjonen til Eurosport:

– Der og da følte jeg at det var klink offside, fra den posisjonen jeg sto i. Jeg har fått en forklaring fra min assistentdommer. Han sier det var veldig befolket og veldig mange mennesker, og slet med å time når ballen ble spilt. Han tar det bildet vi skal ta for å ta den avgjørelsen for sent, og så blir det kampavgjørende. Det er alltid kjedelig.

Annulleringen gjorde at lagene gikk målløse av banen til pause etter en omgang hvor Vålerenga hadde dominert stort på Valle.

– Første omgang er kanskje det beste vi har gjort i år, men vi scorer for lite mål slik vi har gjort i hele år. Da blir det med ett mål i stedet for to-tre som jeg synes vi hadde fortjent, oppsummerer Dag-Eilev Fagermo etter kamp til Discovery.

I andre omgang var det imidlertid et helt annet Bodø/Glimt-lag som kom på banen. Gultrøyene skapte flere sjanser og hevet seg betraktelig.

Det betalte seg i form av scoring kun ni minutter ut i omgangen. Ulrik Saltnes stusset en corner videre på bakre stolpe, hvor Ola Solbakken headet Glimt i føringen.

SCORET FØRST: Solbakken headet inn kampens åpningsscoring fra kloss hold. Foto: Berit Roald / NTB

Et snaut kvarter senere slo Vålerenga tilbake. Et innlegg fant veien til VIF-spissen Udahl, som headet ballen ned til Tollås Nation.

Midtstopperen satte inn utligningen fra kloss hold og dermed var det balanse i regnskapet.

UTLIGNING: Udahl finner Tollås Nation, som satte inn 1–1 for VIF. Foto: Berit Roald / NTB

Vålerenga manglet skadde Aron Dønnum, men Osame Sahraoui og Henrik Bjørdal vartet opp med artisteri og noen lekre detaljer.

Etter førsteomgang hvor VIF dominerte var den andre omgangen jevnspilt. På tampen hadde Amor Layouni en stor mulighet til å avgjøre kampen mot gamle lagkamerater, men skuddet hans ble reddet av Glimt-keeper Nikita Haikin.

MURVEGG: Haikin spilte en strålende kamp i Glimt-buret. Foto: Berit Roald / NTB

Heller ikke Tobias Christensen klarte å overliste russeren da han fikk sjansen på overtid. Litt senere ropte han på straffespark, men fikk ikke medhold hos dommer Saggi.

Det gjorde heller ikke Layouni, som fikk gult kort for filming noen minutter senere.

Dermed endte det med ett poeng til hvert av lagene.

– Tempoet i kampen er ganske bra. Vi var ufattelig unøyaktige på siste tredel i dag, oppsummerer Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen etter kamp.

Publisert Publisert: 20. juni 2021 21:52 Oppdatert: 20. juni 2021 23:31

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 6 2 1 21 – 7 14 20 2 Molde 9 6 2 1 23 – 11 12 20 3 Kristiansund 8 5 0 3 7 – 8 -1 15 4 Rosenborg 9 4 2 3 20 – 14 6 14 5 Vålerenga 9 3 4 2 15 – 13 2 13 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk